Eğitimde yakalanan ivme Hakkari'de somutlaştı

Hakkari'de değerlendirme toplantısı:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelerek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Tekin, Hakkari Yeni Mahalle'deki Fatih Kışlası'na helikopterle iniş yaptıktan sonra karayoluyla valiliğe geçti. Karşılamada Vali İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları Burak Gürbüz, Bilal Çelik ve Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve diğer kurum müdürleri yer aldı. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Eğitimde somut veriler ve altyapı yatırımları:

Bakan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada Hakkari'deki eğitim göstergelerini değerlendirdiğini belirtti. İl genelinde öğretmen sayısının 2002'de 1.527 iken bugün 4.176 olduğunu; öğrenci sayısının 2002'de 58.457 iken şu an yaklaşık 61.000 civarında olduğunu söyledi. Tekin, "Öğrenci sayısı yaklaşık yüzde 3 artmasına rağmen öğretmen sayımız yaklaşık üç katına çıkmış durumda" dedi.

Sınıf sayısında da artış olduğunu vurgulayan Tekin, 2002'deki 1.148 sınıf sayısının bugün 2.916'ya ulaştığını ve bunun 2.139 ilave sınıf anlamına geldiğini aktardı. Sadece sınıflar için harcanan yatırımın karşılığını 18 milyar Türk Lirası olarak açıkladı.

Altyapıdaki diğer gelişmeler arasında 2002'de olmayan 3 bilim sanat merkezi'nin açılmış olması, spor salonu sayısının 9'dan 31'e çıkması, laboratuvar sayısının 52'den 190'a yükselmesi ve okul tuvaleti sayısının 39'dan 170'e çıkması yer aldı.

Uluslararası başarı ve PISA değerlendirmesi:

Tekin, Türkiye'nin uluslararası ölçümlerde kaydettiği ilerlemeyi OECD'nin 2025 Eğitim Raporu'na atıfta bulunarak değerlendirdi. Bakan'ın vurguladığı ifadeler arasında şunlar vardı: "OECD'nin ölçtüğü her alanda, PISA'nın ölçtüğü her alanda; matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinde ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye." Tekin, 2003'te 38 OECD ülkesi arasında ilk 30'a giremezken, şu anda 91 ülke arasında ilk 15'in içinde olduklarını belirtti.

Değerler odaklı eğitim ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli:

Bakan Tekin, eğitimin yalnızca akademik başarı olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin nesillere aktarılmasının da hedeflendiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tüm ders içeriklerine milli ve manevi değerler, toplumsal dayanışma, adalet, insan hakları, demokrasi ve merhamet gibi unsurların yerleştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Tekin, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımlara katkı sağlama taahhüdünü yineleyerek, bu sürece destek veren siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere ve eğitim camiasına teşekkür etti. Valilik programının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tekin, daha sonra tarihi Meydan Medresesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'na katıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, HAKKARİ’DE DÜZENLENEN İL EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NDA KENTİN EĞİTİM ALTYAPISI, ÖĞRETMEN VE DERSLİK SAYISINDAKİ ARTIŞ İLE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ. TEKİN, TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK HER ADIMIN PARÇASI OLACAKLARINI SÖYLEDİ.