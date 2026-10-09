Eğitimde yapay zekâ yardımcı olmalı, düşünme sürecinin yerine geçmemeli

eğitimde öncelik: düşünme ve becerilerin korunması

Bilgiye erişimin saniyelere indiği bir dönemde, yapay zekânın eğitim süreçlerine girişi hız kazanıyor. Ancak Küresel Eğitim Girişimcisi Şenol Kaya eğitimdeki dönüşümün merkezine teknolojiyi değil, öğrencinin düşünme sürecini koymak gerektiğini vurguluyor. Kaya, teknolojinin kolay erişim sağladığı çağda asıl önem taşıyan unsurun öğrencinin bilgiyi nasıl sorguladığı ve gerçek hayatta nasıl uyguladığı olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre geleceğin iş dünyasında yalnızca yüksek notlar yeterli olmayacak; eleştirel düşünme, yapay zekâyı doğru kullanma, problem çözme ve kriz yönetimi becerilerine sahip bireyler öne çıkacak. Bu perspektif, eğitim sisteminde değerlendirilen başarı kriterlerinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

araştırma bulguları ve sınıf içi gözlemler:

Kaya, lise düzeyinde yürütülen çalışmalara atıfta bulunarak, ödev ve alıştırmalarda sürekli yapay zeka desteği alan öğrencilerin bu destek kaldırıldığında girdikleri sınavlarda kontrol grubuna göre %17 daha düşük başarı gösterdiğini belirtti. Bu veri, teknolojinin yanlış kullanımı halinde öğrenme süreçlerinin zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Bu sonuçlar, yapay zekânın öğrencinin yerine düşünme alışkanlığı yaratmaması gerektiğini gösteriyor; aksine araç, araştırma ve eleştirel düşünmeyi pekiştiren bir destekleyici olmalı. Kaya, öğrencilerin teknolojiye yaslanarak yüzeysel içerik üretmek yerine, eleştirel akıl yürütme kapasiteleriyle değerlendirilmeleri gerektiğini savunuyor.

sertifikadan öte gerçek problem çözme:

Şenol Kaya, uluslararası eğitim programlarının yalnızca özgeçmişi dolduran sertifikalar olmaması gerektiğini vurguladı. Ona göre asıl kazanım, bu deneyimlerin öğrencinin çevresine ve gerçek hayattaki problemlere taşınabilmesi; yani öğrencinin öğrendiklerini somut bağlamlarda uygulayabilmesi.

Kaya, bir lise girişimcilik çalışmasında asıl kazanımın hemen şirket kurmak veya yatırım almak olmadığını, değerli olanın öğrencinin çözmeye çalıştığı problemi doğru tanımlaması ve gerçek ihtiyacı anlaması olduğunu belirtti. Ayrıca Eğitim Liderleri Zirvesi’nde dile getirildiği gibi iş dünyası artık sadece test çözebilen değil, kriz anında karar alabilen gençler arıyor.

Son olarak Kaya, eğitim paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi: "Okul, akademi ve sektör aynı problemde buluşarak süreci birlikte yönetmelidir". Bu yaklaşım, yapay zekâyı öğrencinin yaratıcılığını ve sorgulama yeteneğini besleyen bir araç konumuna getirebilir ve gerçekçi, uygulanabilir öğrenme deneyimlerinin üretilmesine imkân sağlar.

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