Eğitimde yaşanabilir çevre önceliği: gençlerle COP 31’e hazırlık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir temasları kapsamında Çiğli’de düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı’nda öğrenci projelerini inceleyerek eğitimde çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Tekin, konuşmasında gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun altını çizdi ve çevreye ilişkin farkındalığın okul müfredatına yerleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ziyaretler ve program akışı:

Gün boyunca çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Bakan Tekin, ilk olarak Dikili Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Çiğli Belediye Başkanlığı’na geçti; burada Başkan Onur Emrah Yıldız tarafından karşılandı. Tekin’e İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da eşlik etti.

Belediye ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP 31) kapsamında düzenlenen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı’na katıldı ve öğrencilerin geliştirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

Eğitimde çevre bilinci ve COP 31 hazırlıkları:

Çalıştayda yaptığı konuşmada Tekin, çevre bilincinin zorunlu bir eğitim unsuru olduğunu belirterek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak zaten bu bilinci vermemiz lazım. Çocuklarımız yaşanabilir bir çevrede yaşamayı öğrenmek zorundalar. Bunun şartı da içinde yaşadığı ortama bir temel hak ve hürriyet mantığıyla yaklaşıp ona göre değerlendirmesidir." ifadelerini kullandı.

Tekin, gelecek kuşakların haklarına değinerek, "Eğer çevreyi kirletirsek, bizden sonraki kuşakların en temel haklarından birini ellerinden almış olacağız. Biz çocuklarımıza bu bilinçle yaklaşmak istiyoruz" dedi ve sorumluluğun bireysel haklarla sınırlandığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamalarına ilişkin Tekin, "2024 yılı itibarıyla başlattığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında yerleştirdiğimiz kavramlardan bir tanesi yaşanabilir çevre. Bunu edebiyattan fizik dersine, matematikten yabancı dil dersine kadar her dersin içerisinde çocuklarımıza bu şuuru vermek üzere müfredatlarımızı revize ettik" şeklinde konuştu. Bu açıklama, çevre odağının dersler arası bir yaklaşımla verileceğini ortaya koydu.

Tekin ayrıca, COP 31 sürecine gençlerin aktif katılımını da açıkladı: "Gençler arasında bir yarışma ortamı oluşturduk. Gençler hem çevre duyarlılıklarını hem de iklim değişikliği gibi dünyanın önündeki ana problemlerin nasıl çözülebileceğine dair projeler geliştiriyorlar. Uygun mekanizmalarla seçilen öğrencilerimizle birlikte COP 31’de ülkemizi temsil edeceğiz." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu hazırlıklar kapsamında seçilen projelerin ulusal ve uluslararası platformlarda sergileneceği bildirildi.

Çalıştay, öğrencilerin pratik çözüm önerilerini paylaşması ve öğretmen-öğrenci iş birliğiyle çevre bilincinin okullarda somut uygulamalara dönüştürülmesine zemin hazırlaması açısından öne çıktı. Tekin, ziyaretlerin ardından gençlerin geliştirdiği projelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Tekin'den İzmir'de ‘yaşanabilir çevre’ vurgusu: "Gelecek kuşaklara karşı sorumluyuz"