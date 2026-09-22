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Eğitime 200 milyon TL: Şehitkamil’den öğrencilere yıllık 20 bin TL destek

Şehitkamil Belediyesi, üniversite öğrencilerine dönem başına 10 bin TL, toplam 20 bin TL eğitim desteği sağlayacağını ve 200 milyon TL bütçe ayırdığını duyurdu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime 200 milyon TL: Şehitkamil’den öğrencilere yıllık 20 bin TL destek

Eğitime 200 milyon TL: Şehitkamil’den öğrencilere yıllık 20 bin TL destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde belediye, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürecek. Destek kapsamında öğrencilere birinci dönem 10 bin TL, ikinci dönem 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL ödeme yapılacak.

destek kapsamı:

Yılmaz, eğitimi gençlerin geleceği ve ailelerin umudu olarak gördüklerini belirtti. Açıklamada, bu yardımların yalnızca ekonomik bir destek olmadığı; öğrencilerin gelecek yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla verildiği ifade edildi. Belediyenin bu program için ayırdığı bütçe ise 200 milyon TL olarak açıklandı.

Yılmaz, bir öğrencinin hayaline, bir ailenin umuduna ortak olmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim sizlerden tek isteğimiz, derslerinize çalışmanız" mesajını iletti.

başvuru ve uygulama:

Geçen yıl üniversiteyi kazanıp destekten faydalanan öğrenciler için yeniden başvuru gerekmiyor; 1. ve 2. sınıfa geçen öğrenciler desteğe doğrudan erişecekler. Yeni başvurular ise belediyenin resmi sitesi üzerinden kabul edilecek. Başvurularını yapmak isteyen öğrenciler www.sehitkamil.bel.tr adresini kullanabilirler.

Belediye, ayrıca geçen yıl başlatılan "İlk bilet bizden" uygulamasının bu yıl da devam ettiğini bildirerek, dar gelirli üniversiteli öğrencilere yönelik desteğin seçim dönemi ile sınırlı kalmayıp sürdürülebilir bir uygulama olduğunu kaydetti.

Umut Yılmaz, destek programını sürdürmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eğitime yapılan yatırımın şehir ve ülke geleceğine yapılan yatırım olduğuna dikkat çekti.

YILMAZ’DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

YILMAZ’DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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