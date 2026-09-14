Eğitime destek: Tunceli'de 500 öğrenciye kırtasiye paketi

kırtasiye dağıtımı:

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı iş birliğiyle hazırlanan 500 paket kırtasiye malzemesi, il genelindeki okullarda öğrencilere ulaştırıldı.

Çalışma, öğrencilerin eğitim hayatına destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi ve yerel düzeyde iş birliğini öne çıkardı.

dağıtım töreni:

Dağıtım, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Meclis Başkanı Sevim Şengezer ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Haydar Oduncu tarafından gerçekleştirildi.

yerel iş birliğinin etkisi:

Vakıf ve ticaret odasının ortak girişimi, eğitim desteği alanındaki pratik iş birliklerinin önemini gösterirken, il genelindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunmayı hedefledi.

TUNCELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE ANKARA TUNCELİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI İŞ BİRLİĞİNDE HAZIRLANAN 500 PAKET KIRTASİYE MALZEMESİ, İL GENELİNDEKİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI.