Eğitime ilk gün mesaisi: Aslantatar okulları ziyaret etti

Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı denetimi

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki eğitim kurumlarında kapsamlı incelemelerde bulundu. Ziyaretlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok eşlik etti. Program kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak kurumların yeni döneme hazırlık durumu değerlendirildi.

okulların rotası:

Kaymakam Aslantatar ve heyeti ilk olarak Gazipaşa İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada sınıf ortamları, fiziki koşullar ve eğitim materyallerine ilişkin bilgiler alındı. Ardından lise düzeyinde eğitim veren Sarıkamış Fen Lisesi'nde incelemeler yapıldı; okul idaresinden beklenen hedefler ve öğrenci ihtiyaçları konuşuldu. Ziyaret programı 15 Temmuz Şehitler İlkokulunda tamamlandı.

amaç ve gözlemler:

Ziyaretlerin temel hedefi, yeni dönemin sağlıklı başlamasını sağlamak ve okullarla iletişimi güçlendirmek olarak açıklandı. Kaymakam Aslantatar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, eğitimcilerle doğrudan görüşerek öncelikli ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesini istedi. Program boyunca öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirilerek okul iklimi ve motivasyon hakkında anlık izlenimler paylaşıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayan bu ziyaretlerle ilçedeki eğitim kurullarının yeni döneme hazır oluşu yerinde tespit edildi ve gerekli koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı. Ziyaretler, okulların başladığı ilk günlerde yapılan yerinde değerlendirmeler arasında yer aldı ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemi öne çıktı.

SARIKAMIŞ KAYMAKAMI ASLANTATAR’DAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKUL ZİYARETLERİ(KARS-İHA)