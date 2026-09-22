Eğitime kırtasiye desteği: AYSO'dan 500 öğrenciye çanta

AYSO ve TOBB'tan kırtasiye desteği

Aydın Sanayi Odası (AYSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hazırlanan 500 okul çantası, Aydın’ın farklı ilçelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan çantaların içinde öğrencilerin eğitim yılındaki temel gereksinimlerini karşılayacak kırtasiye malzemeleri yer aldı.

dağıtım programı:

Dağıtım etkinliklerine AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun, Yönetim Kurulu Üyeleri Hali Canatan, Murat Aksüt ve Betül Pirinç Yıldız ile Meclis Katip Üyesi Tijen Akkuş Akoğlu katıldı. Hazırlanan paketler, ihtiyaç tespitine göre belirlenen okullarda öğrencilere teslim edildi.

amaç ve kapsam:

Projenin hedefi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek olarak açıklandı. AYSO ve TOBB iş birliğiyle yürütülen bu tür çalışmalar, yerel düzeyde sosyal sorumluluk modellerinin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) VE TOBB İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN 500 OKUL ÇANTASI, AYDIN’IN FARKLI İLÇELERİNDE EĞİTİM GÖREN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRILDI.