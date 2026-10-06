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Eğitime yapılan yatırım insan ve geleceğe yapılan yatırımdır

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde eğitime yapılan her yatırımın insan ve gelecek odaklı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Caner Şahin

Eğitime yapılan yatırım insan ve geleceğe yapılan yatırımdır

Beştepe'de 2026-2027 akademik yılı açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Törende eğitimin öncelikleri ve yatırımların kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz" ifadesi konuşmanın merkezinde yer aldı ve hükümet politikalarının temel yaklaşımını özetledi.

vurgulanan öncelikler:

Konuşmada, eğitim yatırımlarının yalnızca altyapı veya kurum geliştirme değil, insana yönelik uzun vadeli bir strateji olduğu vurgulandı. Bu çerçevede eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren başlıca unsur olduğu mesajı öne çıktı.

söylemin taşıdığı anlam:

Erdoğan'ın sözleri, eğitim yatırımlarının bir maliyet değil, gelecek nesillere yapılan bir yatırım olduğu yaklaşımını işaret ediyor. Bu perspektif, eğitim politikalarının planlanmasında insan merkezli ve sürdürülebilir yaklaşımların önemini vurguluyor.

Tören ve yapılan değerlendirmeler, 2026-2027 akademik yılı için eğitim gündeminin insan odaklı hedeflerle şekillendiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğitime yaptığımız her yatırımı esasında insana ve geleceğimize yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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