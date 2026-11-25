eğitime yönelik buluşma:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmen ve eğitmenlerle Arena Düğün Salonu'nda düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları ile MABEM, MASMEK, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ve Çocuk Eğitim Merkezi'nde görev yapan öğretmenler katıldı.

belediyenin eğitim vizyonu ve destek vurgusu:

Dutlulu, buluşmada belediyenin eğitim alanındaki faaliyetlerinin önemine dikkat çekti ve görev yapan eğitimcilere teşekkür etti. Başkan, Manisa'nın geleceğini şekillendiren eğitim çalışanlarının rolünü öne çıkararak, 'Geleceğin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, çağdaş gençlerini yetiştiriyorsunuz. Çok doğru bir iş yapıyorsunuz, çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz' ifadeleriyle öğretmenlerin katkısını değerlendirdi. Dutlulu, belediyenin burada bir araç olduğunu, eğitimcilere imkân sağlamanın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

çalışma koşulları ve devam eden iyileştirmeler:

Eğitim emekçilerinin çalışma şartları ve ekonomik olanaklarının iyileştirilmesinin önemine değinen Dutlulu, belediye bünyesindeki öğretmenlere yönelik geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeleri hatırlattı ve desteklerin süreceğini vurguladı. Başkan, 'Keşke sadece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değil, tüm öğretmen arkadaşlarımıza ülke genelinde çok daha iyi şartlarda çalışma fırsatları sunsak' diyerek arzularını paylaştı, ancak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Dutlulu, eğitimcilerin emek ve özverileri için teşekkür ederek, 'İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz' dedi.

Programda ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da söz alarak eğitim emekçilerine teşekkür etti ve Öğretmenler Günü'nü kutladı. Etkinlik, katılımcılarla gerçekleştirilen sohbet ve akşam yemeğiyle sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN VE EĞİTMENLERLE BİR ARAYA GELEREK, "MANİSA’NIN GENÇLERİ İÇİN ÇALIŞMAYA, SİZLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.