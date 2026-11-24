Eğitimin mimarları sahnede: Niğde'de 24 Kasım töreni

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programı Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladı; tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törenin akışı:

Programda okulun sahnelediği tiyatro gösterisi ve okunan şiirler öne çıktı. Etkinlikte ayrıca öğretmen adayları yemin etti. Sahne performansları, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde öğretmenlerle kurdukları bağı vurguladı ve törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Vali ve belediye başkanının mesajları:

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, konuşmasında öğretmenlerin öğrencilerin karakterinin ve hayata bakışının şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti. Akmeşe, etkinlik temasına değinerek öğretmenlerin gençlerin geleceğine katkısının belirleyici olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Milletlerin ve medeniyetlerin mimarı hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmen, kendisine emanet edilen o eşsiz cevheri, yani evlatlarımızı büyük bir sabırla, şefkatle ve merhametle işleyen bir mücevher ustasıdır".

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise bir öğretmenin sözünün ve sabrının öğrencinin özgüvenini ve geleceğini etkileyebileceğini hatırlattı. Özdemir, kendi mesleği üzerinden metafor kurarak eğitim ve inşaat benzetmesi yaptı: "Bazen bir öğretmenin öğrencisine söylediği söz, o öğrencinin hayatını değiştiriyor. Ben inşaat mühendisiyim. Bizler temel atıyoruz, binaları inşa ediyoruz. Sizler de bu toplumun temelini atıyorsunuz. Aslında bu toplumu inşa ediyorsunuz".

İl Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek konuşmasında, bir öğrencinin hayalini fark etmenin ve başarıya giden yolda ona eşlik etmenin öğretmenliğin özünde bulunduğunu anlattı. Özbek, öğretmenlerin ailelerine de teşekkür ederek mesleğin erdem, merhamet ve sorumluluk gerektirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bu kadim mesleğin alın terini sizlerle paylaşan bir öğretmen olarak bir öğrencinin yüreğindeki hayali fark etmenin, başarabildiğini görmenin ve bu yolu yürürken ona eşlik etmenin değerini biliyorum".

Valilik yetkilileri, okullarda huzur ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini, öğretmenlerin mesleki itibarının korunması ve görevlerini rahatça yerine getirebilmeleri için destek verilmeye devam edileceğini bildirdi.

NİĞDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI, HAZIM TEPEYRAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.