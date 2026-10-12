Eğitimle geleceğe: Yıldırım'da öğrencilerin talepleri dinlendi

Eğitim ziyaretinde değerlendirmeler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mahmud Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul müdürü Mehmet Çalık ve öğretmenlerle görüşen Yılmaz, okulun eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Sınıfları dolaşıp öğrencilerle sohbet eden başkan, onların beklenti, öneri ve taleplerini dinledi.

Sınıf ziyareti ve öğrencilere mesaj:

Görüşmeler sırasında Yılmaz, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri ve hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışmaları yönünde tavsiyede bulundu. Birebir iletişimle öğrencilerin gündelik sorunları ve proje önerileri not edildi; okul yönetimiyle iş birliği içinde çözüm yolları aranacağı belirtildi.

Belediyenin eğitimdeki yaklaşımı:

Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Yıldırım’daki çalışmalarımızın merkezine çocuk ve gençleri koyduk. Evlatlarımızın için attığımız her adımı, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Biz de Yıldırım’da projelerimizi bu düşünceyle hayata geçiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için ilçemizi, kütüphaneler, spor tesisleri, gençlik merkezleri ile donatıyoruz. Çocuklarımızın eğitimi ve gelişimine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Yılmaz ayrıca, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Yıldırım’ı gençler ve çocuklar için çekim merkezi haline getirdik. Öğrencilerimizin yanında olmaya, onların gelişimine katkı sağlayacak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın enerjisi ve heyecanı bize güç veriyor. Onların hayallerini gerçekleştirebilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için ne yapsak az" ifadeleriyle belediyenin kararlılığını aktardı.

Toplantı, okul yönetimi ve öğretmenlerle sürdürülecek çalışmaların önünü açarken, Yıldırım Belediyesi'nin eğitim ve gençlik odaklı projelerini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, MAHMUD CELALEDDİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ. OKUL MÜDÜRÜ MEHMET ÇALIK VE ÖĞRETMENLERLE GÖRÜŞEN BAŞKAN OKTAY YILMAZ, EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.