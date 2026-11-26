Elazığ’da uygulamalı mesleki eğitim ve üretim:

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci eğitimi ile üretimi aynı çatı altında buluşturarak örnek bir model ortaya koydu. Kurum; bünyesindeki 40 odalı uygulama oteli, fırın ve mutfakla hem öğrencilere uygulamalı deneyim sunuyor hem de kent genelinde üretim gerçekleştiriyor. Okulda 315 öğrenci, 38 öğretmen ve 13 usta öğretici görev alıyor.

okulun işletme pratiği ve üretim kapasitesi:

Uygulama otelinde öğrenciler resepsiyon, rezervasyon, kat hizmetleri ve çamaşırhane gibi departmanlarda çalışarak sektörün rutinini öğreniyor. Otelin 117 yatak kapasitesi bulunuyor; yaz aylarında doluluk oranı artarken kış döneminde düşse de otel, öğrenciler ve okul için düzenli gelir sağlıyor. Okulun fırını günlük yaklaşık 4 bin ekmek üretirken, mutfakta taşımalı eğitim kapsamında kent genelindeki okullar için günde yaklaşık 1.400 kişilik yemek hazırlanıyor. Bu faaliyetler sonucunda okul bir yıllık dönemde 26 milyon TL ciroya ulaştı.

uygulama eğitimi ve döner sermaye gelirleri:

Okul müdürü Sadrettin Bayram, faaliyetlerin amacını ve finansal yapısını şöyle özetliyor: "Bu okulumuz, yiyecek-içecek ve konaklama-seyahat alanlarında eğitim veren turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumdur. Biz burada öğrencilerimize aşçılık, ön büro ve kat hizmetleri eğitimi veriyoruz. Burada yetişen öğrencilerimiz Türkiye’nin değişik otellerinin mutfak, kat hizmetleri ve ön büro alanında çalışıyor. Biz turizm sektörüne ara eleman yetiştiren bir kurumuz. Burada aynı zamanda uygulama otelimiz, fırınımız ve günlük bin 400’e yakın yemek üretimimiz var. Biz burada ürettiğimiz yemekleri taşımalı eğitim kapsamında taşımalı eğitim veren okullara gönderiyoruz. Burada öğrencilerimiz alacakları eğitimi uygulamalı bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Okulda teorik aldıkları bilgileri burada pratiğe dönüştürerek sektöre hazır bir şekilde gitmiş oluyorlar. Biz bu yıl, 26 milyon ciro yaptık. Ciromuzun hepsi kar değil. Burada çalışan öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Çalışan her öğrenci okuldan 13-14 bin lira civarında para alıyor. Bu parayı bütün öğrencilerimiz almıyor. Her öğrenci, çalıştığı saat kadar para kazanıyor. Biz kar gözeten bir kurum değiliz. Biz hizmeti ve eğitimi gözeten bir kurumuz. Öncelikle hedefimiz öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasını sağlamaktır. Her sene artarak devam eden bir ciromuz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda otelimiz tanındıkça ve bilindikçe ciromuz artacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa mesleki ve teknik eğitim politika belgesi yayınlandı. Bu bize umut veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kaliteli öğrenciler ve daha güzel işler olacaktır".

öğrenci deneyimi ve uygulamalı eğitim örnekleri:

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alan Şefi Zafer Eğilmez, uygulama otelinin işleyişini ve öğrencilerin sorumluluklarını aktarıyor: "Resepsiyon bölümünde öğrencilerimiz ön büroyla alakalı rezervasyon işlemlerini yapıyor. Burası uygulama oteli olduğu için öğretmenler ve öğrenciler misafirlerimize her türlü hizmeti veriyor. Öğrencilerimiz burada, otelle alakalı her şeyi öğreniyor aynı zamanda evlerine katkı sağlıyorlar. Burası 2020 yılının Temmuz ayında açıldı. Şuan da 40 tane odamız, 117 tane yatağımız var. Doluluk oranımız yaz mevsimlerinde çok fazla olurken kış mevsiminde azalıyor ama kendisini ve öğrencilerimizi çeviren bir gelirimiz söz konusu. Burada amaç öncelikle öğrencilerin eğitimidir. Arkada otel var, çocuklar hem hafta içi hem de hafta sonu burada çalışıyorlar. Okulda öğrendikleri teorik bilgileri burada pratiğe çeviriyorlar".

9. sınıf öğrencisi Yağız Yüksel Yılmaz da deneyimini şu sözlerle anlattı: "Geçen hafta kat hizmetleri ondan önceki hafta ise, çamaşırhanede görev yapıyordum. Bu sayede otelle ilgili bütün departmanları öğreniyorum ve harçlığımı çıkartıyorum. Burada çalışmayı seviyorum. Ben Turizm ve Otelcilik bölümünü okuyorum. Babam da bu işi yaptığı için ben de bu sektöre yöneldim".

Elazığ'da örnek okul: Eğitimden üretime, üretimden 26 milyon liralık ciroya