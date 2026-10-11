Eğlence amaçlı yumruk duvarda bitti: öğrenci elinden yaralandı

Edirlence amaçlı yumruk kafeye ait duvarı hedef aldı

Edirne Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Trakya Üniversitesi öğrencisi Kerem Okyay eğlence amacıyla boks makinesine vurmak istedi. Genç, yumruğunu makinenin merkezine denk getiremedi ve hemen yanındaki kafeye ait tırtıklı duvara isabet eden bir vuruş yaptı; bu sırada elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Okyay’a ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde görülen kan lekeleri ve elindeki kesik nedeniyle genç hastaneye kaldırılmadan önce ayakta müdahale edildi.

olayın ayrıntıları:

Okyay, yaşananları anlatırken hızını alamadığını ve makineyi tutturamayınca duvara geçtiğini söyledi. Genç, "Hızımı alamayıp şu yandaki tırtıklı duvara geçirdim. Sonrasında zaten yarıldı. İzi var zaten, şuraya ve şurada kan lekeleri var. Sonrasında kan akmaya başladı" ifadelerini kullandı. Okyay, ayrıca durumun kırık olup olmadığının ertesi sabah belli olacağını belirtti.

uyarı ve sağlık mesajı:

Olayın ardından Okyay, boks makinesini kullanacaklara yakınındaki duvara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Genç, "Bu makineyi kullanacak arkadaşlara bir tavsiyem, vururken bu yandaki tırtıklı duvara çok dikkat etsinler çünkü çok yakınında" dedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle olay yerindeki durum kontrol altına alındı.

Olayda başka bir yaralanma veya müessir hal bildirimi yapılmadı; genç şikayetleri doğrultusunda sağlık personeli tarafından izlendi. Yetkililer, benzer eğlence amaçlı uygulamalarda çevre koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Boks makinesine vurmak isterken duvarı yumrukladı