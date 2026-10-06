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Eğlenceli ürünlerle forum aydın'da: Flying Tiger Copenhagen 52'nci mağazasını açtı

Flying Tiger Copenhagen, Forum Aydın'da açtığı yeni mağazayla Türkiye'deki mağaza sayısını 52'ye taşıdı ve Aydınlılarla buluştu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eğlenceli ürünlerle forum aydın'da: Flying Tiger Copenhagen 52'nci mağazasını açtı

Yeni mağaza ve marka ağı:

Flying Tiger Copenhagen Forum Aydın'da yeni bir mağaza açtı. Açılışla birlikte markanın Türkiye'deki mağaza sayısı 52 oldu. Aydın halkı, markanın sıra dışı, renkli ve işlevsel ürün yelpazesiyle ilk kez Forum Aydın üzerinden tanışma fırsatı buldu.

Forum Aydın, bölgenin alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor. AVM, yeni açılan mağazayla ziyaretçilerine farklı ürün seçenekleri ve canlı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Forum Aydın'ın tasarım ve deneyim yaklaşımı:

Forum Aydın, açık hava konsepti ve Ege Bölgesi’nin geleneksel mimari özelliklerinden ilham alan tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde alışveriş alanları açık ve yarı açık sokak sistemiyle merkezi bir meydana bağlanıyor; dolaşım alanları Ege iklimine uygun planlanarak alışveriş deneyimini açık hava atmosferiyle buluşturuyor.

Bu düzenleme, ziyaretçilerin mağazalar arasında daha rahat hareket etmelerini sağlarken aynı zamanda sosyal buluşma alanları yaratarak AVM'yi sadece alışverişin değil, kent yaşamının bir parçası haline getiriyor.

Türkiye stratejisi ve ürün çeşitliliği:

Flying Tiger Copenhagen, 1988'de Lennart Lajboschitz ve eşi Suz Lajboschitz tarafından Kopenhag'da kuruldu. Marka, dünya çapında 27 ülkede faaliyet gösteriyor ve küresel ölçekte 842 mağazaya sahip bulunuyor.

Türkiye pazarına yönelik adımlarını Ekim 2024'te İstanbul'daki popüler alışveriş merkezlerinde fiziki mağazalar açarak sıklaştıran marka; ev dekorasyonu, oyuncak, kırtasiye, hobi ve mutfak gereçleri gibi geniş bir ürün yelpazesini uygun fiyatlı ve eğlenceli bir formatta sunuyor. Marka, her ay yenilenen ürün seçenekleriyle müşterilere farklı ve işlevsel alternatifler sağlamayı amaçlıyor.

Operasyon ve yerel iş ortaklığı:

Flying Tiger Copenhagen'ın Türkiye operasyonları Karaca Grup tarafından yürütülüyor. Forum Aydın ise ForumOne portföyünde yer alıyor; bu iş birlikleri, markanın yerel pazardaki yayılımını ve AVM'nin mağaza karmasını güçlendirme hedefini destekliyor.

Forum Aydın'daki yeni mağaza, markanın Türkiye'deki büyüme stratejisinin bir halkası olarak hem bölge tüketicilerine yeni seçenekler sunuyor hem de AVM'nin ziyaretçi çekiciliğini artırmaya katkı sağlıyor.

FLYİNG TİGER COPENHAGEN&#039;IN TÜRKİYE&#039;DEKİ 52&#039;NCİ MAĞAZASI AYDIN&#039;DA AÇILDI

FLYİNG TİGER COPENHAGEN'IN TÜRKİYE'DEKİ 52'NCİ MAĞAZASI AYDIN'DA AÇILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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