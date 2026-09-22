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Ehliyet sınavlarında serbest güzergah: hedef gerçek sürücülüğü ölçmek

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, serbest güzergah uygulamasının ezber değil gerçek trafik becerilerini ölçeceğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Ehliyet sınavlarında serbest güzergah: hedef gerçek sürücülüğü ölçmek

Ehliyet sınavlarında serbest güzergah: hedef gerçek sürücülüğü ölçmek

Ehliyet sınavlarında planlanan değişiklik, adayların tek bir sınav güzergâhını ezberleyerek başarılı olmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan bu yaklaşımı destekleyerek, yeni uygulamanın gerçek trafik şartlarında araç kullanma becerisini daha sağlıklı değerlendirebileceğini vurguladı.

Serbest güzergahın hedefleri:

Ceylan, serbest güzergah uygulamasının adayların farklı trafik koşullarında yol tutumu, şerit değiştirme, park etme ve beklenmedik durumlara tepki verme yetilerini ölçmeyi hedeflediğini belirtti. Buna göre sınav, sadece belirli bir rotayı hatırlama yeteneğini değil, sürücünün trafik algısı ve güvenli sürüş alışkanlıklarını da değerlendirecek.

Dernek başkanı, amacın daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen ve trafik kurallarına hâkim sürücüler yetiştirmek olduğunu ifade etti. Uygulama doğru planlandığında, ezbere dayalı sürücülük anlayışının azalarak nitelikli sürücü sayısının artabileceği öngörülüyor.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar:

Ceylan, yeni sistemin uygulanması sırasında bazı unsurların net ve eşit şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Güzergâhların gereğinden fazla genişletilmemesi, iller veya ilçeler arasında sınav standartlarının farklılaşmaması ve adayların yeterli eğitim almadan sınava sokulmaması gibi hususlar mağduriyete yol açabilir.

Bu nedenle değerlendirme kriterlerinin, sınav süreleri ve uygulama esaslarının önceden açık, şeffaf ve her yerde aynı şekilde belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Sınav uygulayıcılarının, usta öğreticilerin ve sürücü kurslarının bu geçiş sürecine hazırlanmasının önemine dikkat çekildi.

Ceylan son olarak, sektörün ve vatandaşların haklarını gözeterek bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti ve serbest güzergahın ancak doğru planlanıp uygulandığında trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

Ehliyet sınavlarında yeni dönem hazırlığı: &quot;Amaç ezber değil, gerçek sürücülük...

Ehliyet sınavlarında yeni dönem hazırlığı: "Amaç ezber değil, gerçek sürücülük becerisi"

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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