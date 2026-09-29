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Ehliyetsiz sürücü tarlaya savruldu: Bozüyük'te 3 kişi yaralandı

Bozüyük-İnegöl kara yolunda Furkan Ç. yönetimindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil tarlaya savruldu; sürücü ehliyetsiz çıktı, üç kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ehliyetsiz sürücü tarlaya savruldu: Bozüyük'te 3 kişi yaralandı

Kaza ve yaralılar:

Kaza, dün gece Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu.

Çarpmanın ardından araçta bulunan sürücü Furkan Ç. ile yolculardan Muhsin Kadir K. ve Efecan Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve ardından üç kişi Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü belgesi ve işlemler:

Yapılan incelemede sürücü Furkan Ç.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Bu tespit üzerine bölge trafik ekiplerince sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Kaza ve sürücü belgesine ilişkin bulgular doğrultusunda, yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLECİK’TE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 3 YARALI

BİLECİK’TE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 3 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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