Ehliyetsiz sürücünün kovalamacası uyuşturucu ve yüksek lisans öğrencisiyle sonlandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü şehir içinde kovalandı

Eskişehir'de trafik ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan bir otomobil, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi önünden şehir merkezine doğru kaçmaya başladı. Sürücünün zaman zaman ters şeritlere girip kaldırımlara çıktığı ve uzun süre polis takibinden kurtulmaya çalıştığı bildirildi.

Kovalamaca ve yakalanma:

Kovalamaca sırasında şüpheli, Arifiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren istasyonu önünde bir çanta attı. Trafik ve asayiş ekiplerinin ortak çalışmasıyla araç, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde sıkıştırılarak durduruldu. Araç sürücüsü İsmet Y. gözaltına alındı. Sürücünün, polise verdiği ifadede 'Ehliyetim yoktu cezalar çok yüksek diye' dediği öğrenildi.

Uyuşturucu araması ve idari işlem:

Araçta bulunan çantada yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç, incelemeler için Narkotik Şube Müdürlüğü önüne çekildi ve olayla ilgili şahıslar emniyete götürüldü. Sürücüye çeşitli trafik maddelerinden toplam 515 bin TL idari para cezası uygulandı; ayrıca kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten dolayı adli işlem başlatıldı.

Olayda araçta bulunan diğer kişinin Eskişehir'de yüksek lisans öğrencisi olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İSMET Y.