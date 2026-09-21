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Ehliyette yeni direksiyon sınavı şehir trafiğine taşınıyor

İzmir'de toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı, yeni direksiyon sınavına 2027'de geçileceğini ve sınavın şehir içi ile otoyollarda yapılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Ehliyette yeni direksiyon sınavı şehir trafiğine taşınıyor

İzmir'de yeni sınav sistemi tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla İzmir'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında, sürücü kursu temsilcilerine yeni ehliyet sınav sisteminin uygulama detayları aktarıldı. İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantı, İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği ile Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası işbirliğiyle gerçekleştirildi ve salonun tamamen dolması dikkat çekti.

Toplantının katılımcıları ve formatı:

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, TÜSEKON Genel Başkanı Murat Tekin, SÜRSEN Genel Başkanı Nihat Polat ile sektörden kurs sahipleri, müdürler ve eğitimciler yer aldı. Sunumu Müge Ölgeli yaptı; soru-cevap ağırlıklı panelde İZSED Başkanı Tolga Abacı, SÜRSEN İzmir Başkanı Hüseyin Ali Kazan ve İZTO Meclis Üyesi Feti Şen bakanlık yetkililerine ve STK başkanlarına sektörün sorularını yöneltti.

Yeni sınavın kapsamı ve uygulama takvimi:

Toplantıda, yeni direksiyon sınav sistemine 2027 yılında geçileceği bildirildi. Yeni düzenlemeyle sınavlar, Avrupa uygulamalarına benzer şekilde sadece sınav parkurlarında değil; şehir içindeki akan trafik, çevre yolları, otoyollar ve şehirlerarası yollarda da gerçekleştirilecek. Amaç olarak, adayların ezbere dayalı becerilerinin ötesinde gerçek trafik koşullarında araç kullanma yetkinliklerinin ölçülmesi gösterildi.

Sektöre etkileri ve mali beklentiler:

Toplantı sonrası değerlendirme yapan İZSED Başkanı Tolga Abacı, süreçle ilgili hem çekincelerini hem de olası sonuçları paylaştı. Abacı, "Artık yeni sınav sisteminden dönüş yok. Yeni direksiyon sınav sisteminin ister istemez ehliyet fiyatlarını yukarı çekeceğine inanıyorum. Benim tahminim, B sınıfı ehliyet ücretinin toplamda bugünkü fiyatların yaklaşık iki katına çıkacağı yönünde" dedi. Abacı, uygulamanın eğitim kalitesini artıracağını ancak başlangıçta sınav başarı oranlarında düşüş beklendiğini, uzun vadede ise trafik akışı ve kaza istatistikleri üzerinde olumlu etkiler öngördüklerini belirtti.

Toplantı, sektörde köklü bir değişimi işaret ederken, uygulama sürecinin ve geçiş tarihinin takip edileceği vurgulandı. Katılımcılar bakanlık yetkililerinin açıklamalarını dikkatle dinledi ve önümüzdeki dönemde hazırlık çalışmalarının yoğunlaştırılmasının gerekeceği mesajı öne çıktı.

MEB YETKİLİLERİNİN KATILIMIYLA, İZMİR&#039;DE SÜRÜCÜ KURSLARI YETKİLİLERİNE YENİ EHLİYET SINAV...

MEB YETKİLİLERİNİN KATILIMIYLA, İZMİR'DE SÜRÜCÜ KURSLARI YETKİLİLERİNE YENİ EHLİYET SINAV SİSTEMİNİN NASIL UYGULANACAĞINI VE SİSTEME GEÇİŞ TARİHİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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