Dolar 50,1673 +0,07%
Euro 55,9508 +0,13%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.637,14 +0,98%
EUR/USD 1,1157 +0,12%
Brent Petrol 97,49 -0,84%
--°

Eisenkot'a zamanla yarışan hükümeti kurma görevi verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a savaş cephelerinin açık olduğu bir dönemde acil durum hükümeti kurma görevi verdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Eisenkot'a zamanla yarışan hükümeti kurma görevi verildi

Eisenkot'a hükümeti kurma yetkisi resmen teslim edildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından milletvekillerinin desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini verdi. Yetki teslimi, Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen resmi törenle gerçekleştirildi.

Törende verilen mesajlar:

Cumhurbaşkanı Herzog, Eisenkot'tan ülkenin tüm kesimlerine hizmet edecek bir hükümet kurmasını beklediğini belirtti ve kurulacak hükümetin birlik, dayanışma ile iyileşme sürecine öncülük etmesini diledi. Tören konuşmasında Herzog, Eisenkot'un bu görevi en iyi şekilde yerine getirmesini umduğunu kaydetti.

Eisenkot'un öncelikleri ve uyarıları:

Eisenkot, ağır bir sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu ifade ederek bugünkü görevinin derin bir görev bilinciyle yapıldığını vurguladı. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini, savaş cephelerinin hâlâ açık olduğunu ve eş zamanlı bir diplomatik krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Kendisine verilen yetki çerçevesinde ulusal acil durum hükümeti kurulmasına öncülük etmeye kararlı olduğunu belirtti ve bunun olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini kaydetti.

Süre ve meclis desteği:

İsrail yasalarına göre Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günlük süresi bulunuyor; Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu süreyi 14 gün daha uzatabiliyor. Herzog, siyasi parti temsilcileriyle istişareler sonucunda Knesset'te 67 milletvekilinin Eisenkot'u, 46 milletvekilinin Netanyahu'yu desteklediğini açıkladı. Mecliste 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi ise başbakanlık için aday göstermedi.

Seçim sonuçları ve dengeler:

Seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin 53'ünü elde ederek çoğunluğu sağlayamadı. Eisenkot ile aynı çizgideki partiler 48 sandalye aldı; bu dağılım iki liderin de tek başına çoğunluğa ulaşmasını engelledi. Arapları temsil eden partiler parlamentodaki sandalye sayılarını artırarak 19 sandalyeye ulaştı ve güç dengesi açısından belirleyici konuma geldi.

Ortak Liste kararı ve süreçteki belirsizlik:

Seçim öncesinde hem Netanyahu hem de Eisenkot, Arap partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Buna rağmen Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı ilerleyen süreçte Eisenkot'u desteklemeye karar verdi; bu kararın Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebi temelinde alındığı bildirildi.

İzlenecek adımlar:

Eisenkot önünde sınırlı bir süre ve yüksek beklenti var. Hem güvenoyu sağlayacak bir koalisyonun kurulması hem de mevcut savaş ve diplomatik kriz ortamında hangi olağanüstü siyasi adımların atılacağı, önümüzdeki 28 günlük süreçte belirginleşecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkedeki genel seçimlerin ardından milletvekillerinin...

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkedeki genel seçimlerin ardından milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a hükümeti kurma görevini resmen verdi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını...
images

Bakan nikah şahidi oldu, genç çifte çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti
images

Trump: görüşmeler ilerlerse iran'a yeni saldırıların gerekmeyeceğini söyledi
images

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz