Ek kat ilavesi sonrası 1987 yapısında üç kişi enkaz altında kaldı

İBB'den olayla ilgili açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aslan, yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış" dedi. Aslan, enkaz altında 3 kişi bulunduğunu aktardı.
yapının özellikleri:
Başkan Vekili Aslan, binanın inşa yılı ve üzerine eklenen katlarla ilgili net ifadeler kullandı: "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış".
devletin tutumu:
Aslan, olay sonrası devletin müdahale kararlılığını vurgulayarak, "Daha ne yapması gerekiyorsa devlet onu yapmaya hazır" ifadelerini kullandı. Açıklama, enkaz altındaki sayı ve yapının durumu üzerinde odaklandı.
İBB Başkan Vekili Aslan: "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış"
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