Dolar 49,2110 +0,02%
Euro 55,2140 +0,23%
Bist 12.112,58 -0,09%
Altın Gram 6.563,95 +0,19%
EUR/USD 1,1192 -0,07%
Brent Petrol 104,26 +4,05%
--°

Ek kat ilavesi sonrası 1987 yapısında üç kişi enkaz altında kaldı

İBB Başkan Vekili Aslan, 1987'de yapılan binaya birkaç kat ilave edildiğini; enkaz altında 3 kişinin olduğunu ve devletin gerekeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ek kat ilavesi sonrası 1987 yapısında üç kişi enkaz altında kaldı

İBB'den olayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aslan, yaptığı açıklamada, "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış" dedi. Aslan, enkaz altında 3 kişi bulunduğunu aktardı.

yapının özellikleri:

Başkan Vekili Aslan, binanın inşa yılı ve üzerine eklenen katlarla ilgili net ifadeler kullandı: "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış".

devletin tutumu:

Aslan, olay sonrası devletin müdahale kararlılığını vurgulayarak, "Daha ne yapması gerekiyorsa devlet onu yapmaya hazır" ifadelerini kullandı. Açıklama, enkaz altındaki sayı ve yapının durumu üzerinde odaklandı.

İBB Başkan Vekili Aslan: &quot;1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave...

İBB Başkan Vekili Aslan: "1987 yılında yapılmış binanın üstüne birkaç kat ilave yapılmış"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi
images

Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 kişi tutuklandı
images

Hopa'da tır garajında büyük heyelan: yardım için dönen kişi yaşamını yitirdi
images

Gaziantep davasında sanık maktulü tanımadığını söyledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hopa'da tır garajında büyük heyelan: yardım için dönen kişi yaşamını yitirdi

Migros'tan 10 bin kapasiteli damızlık çiftlikle yerli kırmızı et üretimine destek

Gaziantep davasında sanık maktulü tanımadığını söyledi

Adıyaman enkazdan üç yılda yeniden hayata döndü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı