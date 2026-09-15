Eker I Run 13. yılında iki günlük spor ve sosyal fayda festivali

Bu yıl program iki güne yayılıyor:

Bursa'nın geleneksel koşu organizasyonlarından Eker I Run, 13. yılında programını genişleterek katılımcılara iki günlük bir deneyim sunuyor. Organizasyon, Eker Süt Ürünleri tarafından 2014'ten bu yana düzenleniyor ve bu yıl ilk kez 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak etkinliklerle hafta sonuna yayılıyor. Açılış gününde Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilecek Shake Out Run ve Köpeğinle Koş katılımcılara yarış öncesi hareket imkanı ve dostlarıyla birlikte koşma fırsatı verecek.

Program ve parkurlar:

Yarış günü olan 4 Ekim Pazar günü katılımcıları farklı zorluk seviyelerine uygun parkurlar bekliyor. Uludağ'ın zirvesinden start alacak 42K Maratonu, yüksek irtifa başlangıcıyla deneyimli koşucular için özgün ve zorlu bir rota sunacak. Kent merkezinde düzenlenecek etkinlik alanı Eker Meydan ise 15K ve 5K parkurlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca Minik Adımlar Koşusu çocukları, Özel Sporcular Koşusu ise özel katılımcıları yarış deneyiminin içine dahil edecek. Festival atmosferi dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların etkinlik alanındaki aktiviteleriyle koşunun ötesine taşınacak.

Sosyal fayda ve kayıt bilgileriniz:

Organizasyonun sosyal fayda odaklı ayağı olan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmaya devam ediyor. Organizasyonun 12'nci yılında 19 sivil toplum kuruluşu için koşan 721 gönüllü sporcu, 5 bin 629 bağışçının desteğiyle yaklaşık 5,4 milyon TL bağış toplanmasına katkı sağladı; bu kaynaklar aracılığıyla 658 canlının hayatına dokunuldu. Etkinliğin 2018-2025 arasındaki Yardımseverlik Koşuları performansında sivil toplum kuruluşlarına toplam 13,7 milyon TL kaynak aktarıldığı kaydedildi. Bireysel katılımcılar ve kurumsal ekipler, organizasyona kayıt yaptırarak hem kendi hedefleri için parkura çıkabilecek hem de toplumsal faydaya katkı sağlayabilecek.

Eker I Run, iki güne yayılan yeni programıyla koşu, hareket, eğlence ve sosyal etkiyi bir arada deneyimlemek isteyenler için kapsamlı bir buluşma noktası oluşturuyor; katılımcılar hem sportif hem de toplumsal hedeflerle bu etkinliğin parçası olabiliyor.

BURSA’NIN GELENEKSEL KOŞU ORGANİZASYONLARINDAN EKER I RUN, 13’ÜNCÜ YILINDA PROGRAMINI GENİŞLETEREK İKİ GÜNLÜK BİR SPOR DENEYİMİ SUNUYOR.