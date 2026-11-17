Eker I Run 2026: Bursa’da iki gün süren spor ve dayanışma

Eker Süt Ürünleri ev sahipliğinde düzenlenen 13’üncü Eker I Run, 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa’da yaklaşık 5 bin sporcuyu bir araya getirdi. "Koşmak Gerek" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyon, farklı yaş ve ülkelerden katılımcıları buluşturarak sporun birleştirici gücünü toplumsal faydayla buluşturdu. Etkinlik boyunca sporun yanı sıra sosyal etkileşim ve yardımlaşma da ön plana çıktı.

Yarış formatı ve katılımcı profili:

Etkinlik, 3 Ekim sabahı Hüdavendigar Parkı’ndaki Shake Out Run ile başladı; aynı gün düzenlenen "Köpeğinle Koş" etkinliğinde patili dostlar da parkura katıldı. Ana yarışların gerçekleştirildiği 4 Ekim’de Uludağ zirvesinden Eker Meydan’a uzanan 42K Maratonu, yüksek irtifadan başlayan zorlu parkuruyla dikkat çekti. Programda ayrıca 5K ve 15K yarışları, çocuklara yönelik Minik Adımlar ile kapsayıcı anlayışı temsil eden Özel Sporcular Koşusu yer aldı.

Etkinliğe 4.739 sporcu kayıt yaptırdı; bunların arasında 1.638 kadın sporcu, Minik Adımlar kayıtlarında 671 çocuk (424’ü parkuru tamamladı), Özel Sporcular Koşusu’na 323 sporcu bulunuyordu. "Köpeğinle Koş" için 55 kayıt alındı ve 46 patili dost parkura çıktı. 42K Maratonu’na 149 sporcu kayıt yaptırdı, 117 sporcu yarışı tamamladı. 5K parkuruna 2.677, 15K parkuruna 848 sporcu kayıt yaptırdı; 42K Maraton Bayrak Yarışı’nda 8 takım ve 16 sporcu yer aldı.

Yardımseverlik Koşuları ve bağış sonuçları:

Adım Adım iş birliğiyle gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşuları, etkinliğin toplumsal fayda odağını somutlaştırdı. Organizasyonda 19 sivil toplum kuruluşu yer aldı ve toplam 379 yardımseverlik kampanyası başlatıldı. Katılımcıların desteğiyle 3.902 bağış gerçekleştirildi ve 4,8 milyon TL’ye yakın kaynak oluşturuldu; bu destekle yaklaşık 686 canlının hayatına dokunuldu.

2018-2026 döneminde Yardımseverlik Koşuları aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına sağlanan toplam kaynak ise 18,5 milyon TL oldu. Bu yıl en yüksek bağış miktarına ulaşan kuruluşlar arasında Bursa LÖDER, KAÇUV ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) yer aldı. Bireysel gönüllüler arasında en fazla bağış sayısına ulaşan isimler Altuğ Turan (Bursa LÖDER), Hasan Osman Sert (Tohumluk Vakfı) ve Özlem Kaya (TEV) olurken, en yüksek bağış tutarlarını toplayan gönüllüler Şadi Aşıroğlu (Bursa LÖDER), Ümit Radanlı (KAÇUV) ve Cemal Şahin (KAÇUV) olarak sıralandı.

Kurumsal katılım ve saha etkisi:

Kurumsal takımlar etkinliğe yoğun katılım gösterdi; toplam 98 takım bünyesinde 1.483 çalışan iyilik için koştu. En fazla bağış sayısına ulaşan kurumsal takımlar Kaplanlar Soğutma (KAÇUV), Oyak Renault Koşuyor (Bursa LÖDER) ve Yeşim (TEV) olurken, bağış tutarında Kaplanlar Soğutma (KAÇUV), TED Bursa Koleji ve Oyak Renault Koşuyor ilk üçte yer aldı. Koşu grupları kategorisinde ise Adım Adım Bursa ve Kaplanlar Soğutma öne çıktı.

Rakamlarla etkinliğin kapsamı:

Fiziksel yarış parkurlarında 3.209 sporcu finiş çizgisini geçti; sanal koşu ile birlikte toplam koşu mesafesi 26.624 kilometree ulaştı. Organizasyonun 2014’ten bu yana biriktirdiği toplam mesafe 211.488 kilometreye erişti; bu, dünyanın çevresinin yaklaşık 5,25 kez dolaşılmasına eşdeğer. Yalnızca 2026 yılında kat edilen mesafe üzerinden hesaplanan harcanan enerji yaklaşık 1 milyon 730 bin kalori olarak belirlendi; bu miktar yaklaşık 4.944 litre Eker Tombul Ayranın kalori değerine karşılık geliyor.

Eker I Run, iki günlük programıyla hem parkurlarda binlerce adım attırdı hem de yardımlaşmayı güçlendirerek sporu toplumsal faydaya dönüştürmeye devam etti. Organizasyon, farklı yaş ve yetenek gruplarını aynı platformda buluşturarak dayanışmanın sürekliliğine işaret etti.

BU YIL "KOŞMAK GEREK" MOTTOSUYLA 3-4 EKİM TARİHLERİNDE BURSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYON, YAKLAŞIK 5 BİN SPORCUYU BİR ARAYA GETİRİRKEN KOŞUNUN FARKLI YAŞ GRUPLARINI, ŞEHİRLERİ VE ÜLKELERİ BULUŞTURAN GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU