Dolar 49,2104 +0,02%
Euro 55,1630 +0,14%
Bist 12.078,99 -0,36%
Altın Gram 6.548,83 -0,04%
EUR/USD 1,1182 -0,16%
Brent Petrol 105,41 +5,20%
--°

Ekim ayında Alanya'da yazdan kalma plaj günleri

Ekim ayında Alanya'da hava 26, deniz suyu 25 derece ölçülürken Kleopatra Plajı yerli ve yabancı turistlerle doldu; güneş ve deniz keyfi sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ekim ayında Alanya'da yazdan kalma plaj günleri

Alanya'da ekim ayında yazdan kalma plaj günleri

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar düşerken, turizm kenti Alanya'da sonbahar havası yerini yazı andıran günlere bıraktı. Hava 26, deniz suyu 25 derece ölçülürken Kleopatra Plajı sabah saatlerinden itibaren yerli ve yabancı turistlerle doldu.

plajlardaki hareketlilik:

Ekim ayının ilk günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, bölgedeki turizm faaliyetlerini canlı tutuyor. Ziyaretçiler güneşli havanın keyfini çıkarıyor; bazı aileler çocuklarıyla denize girerken, diğerleri ince taneli kumlarda güneşlenmeyi tercih ediyor. Ayrıca birçok turist, tekne turlarına katılarak Alanya'nın kıyı manzarasını denizden izliyor.

ziyaretçi yorumu:

İngiltere'den Alanya'ya tatile gelen Clare Evans (55), kentte birkaç haftadır bulunduğunu ve tatilinden memnun olduğunu belirtti. Evans, "Herkese merhaba, adım Clare ve size Alanya'dan bahsetmek istiyorum. Birkaç haftadır buradayım ve Alanya’nın tadını çıkarıyorum. Aylardan ekim olmasına rağmen güneş pırıl pırıl parlıyor ve plaj gayet güzel. Biraz temizliğe ihtiyacı var. Şu sıralar dünyada pek çok şey olup bitiyor ama bu durum insanların buraya gelmesine engel olmamalı. Bölge turistler için gayet iyi düzenlenmiş durumda ve turizme dayalı bir yapıya sahip. Buradaki insanlar sadece İngilizlere karşı değil, herkese karşı çok dost canlısı ve misafirperver. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kleopatra Plajı'ndaki hareketlilik, Alanya'nın ekim ayında da ziyaretçiler için cazibesini koruduğunu gösterdi.

HAVA SICAKLIĞININ 26, DENİZ SUYU SICAKLIĞININ İSE 25 DERECE ÖLÇÜLDÜĞÜ KENTTE, YERLİ VE YABANCI...

HAVA SICAKLIĞININ 26, DENİZ SUYU SICAKLIĞININ İSE 25 DERECE ÖLÇÜLDÜĞÜ KENTTE, YERLİ VE YABANCI TURİSTLER KLEOPATRA PLAJI'NI DOLDURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde merkezinde trafik rahatlatılacak: dışarı cami çevresine otopark, peyzaj ve...
images

Yason burnu'nda çocukların umut dolu uçurtma günü
images

Tomarza’da hizmetin sesi buluştu: camiler ve din görevlileri haftası başladı
images

Ortaklar OSB'ye araç muayene istasyonu: sanayiciye zaman ve maliyet tasarrufu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da geniş çaplı kaçak tütün ve mamul operasyonu

Ahşap evin duvarına tırmanan üç sincap köylülerin neşesi oldu

Osmaneli'nde amatör spor haftası başladı

Samsunspor camiası hukukun kıdemli ismini uğurladı: Refik Moral toprağa verildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı