Ekim denetimleri Mersin'de fiyat etiketi ihlallerine 198 bin TL ceza getirdi

Denetim sonuçları ve uygulanan cezalar:

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, 01-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda 6502 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihlal tespit edilen firmalara toplam 198.650 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim kapsamı ve tespit edilen sayısal veriler:

Ekipler, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında toplam 1.125 firma ve 92.943 ürün üzerinde kontrol yaptı. Gerçekleştirilen kontroller, perakende satış noktalarındaki etiket ve sistem uyumunun takip edildiği kapsamlı bir tarama niteliğindeydi.

Tüketici başvuruları ve ihbar hattı:

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları ve şikâyetleri Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden ihbar edebilecekleri belirtildi. Yetkililer, denetimlerin sürekliliğinin tüketici haklarının korunmasında belirleyici olacağını vurguladı ve tüketicileri tespit ettikleri uygunsuzlukları bildirirken ayrıntılı bilgi vermeye çağırdı.

MERSİN GENELİNDE FİYAT ETİKETİ VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN FİRMALARA 198 BİN 650 TL CEZA KESİLDİ