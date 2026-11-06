Dolar 50,1539 +0,06%
Euro 56,1007 -0,13%
Bist 11.220,85 -0,99%
Altın Gram 6.540,72 -1,39%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 99,73 +1,47%
--°

Ekim denetimleri Mersin'de fiyat etiketi ihlallerine 198 bin TL ceza getirdi

01-31 Ekim 2026'de Mersin'de yapılan fiyat etiketi ve haksız artış denetimlerinde 1.125 firma ve 92.943 ürün kontrol edildi; firmalara 198.650 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ekim denetimleri Mersin'de fiyat etiketi ihlallerine 198 bin TL ceza getirdi

Denetim sonuçları ve uygulanan cezalar:

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, 01-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda 6502 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihlal tespit edilen firmalara toplam 198.650 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim kapsamı ve tespit edilen sayısal veriler:

Ekipler, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında toplam 1.125 firma ve 92.943 ürün üzerinde kontrol yaptı. Gerçekleştirilen kontroller, perakende satış noktalarındaki etiket ve sistem uyumunun takip edildiği kapsamlı bir tarama niteliğindeydi.

Tüketici başvuruları ve ihbar hattı:

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları ve şikâyetleri Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden ihbar edebilecekleri belirtildi. Yetkililer, denetimlerin sürekliliğinin tüketici haklarının korunmasında belirleyici olacağını vurguladı ve tüketicileri tespit ettikleri uygunsuzlukları bildirirken ayrıntılı bilgi vermeye çağırdı.

MERSİN GENELİNDE FİYAT ETİKETİ VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT...

MERSİN GENELİNDE FİYAT ETİKETİ VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN FİRMALARA 198 BİN 650 TL CEZA KESİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet teşkilatı anıtkabir'de Atatürk'e bağlılık vurgusu yaptı
images

Konya'da kış hazırlıkları: ulaşım ve güvenlik planları netleştirildi
images

antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, sahibi ağlad...
images

Sancaktepe'de kuyumcu hırsızlığına düzenlenen operasyonda anne, kız ve torun yak...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet teşkilatı anıtkabir'de Atatürk'e bağlılık vurgusu yaptı

Konya'da kış hazırlıkları: ulaşım ve güvenlik planları netleştirildi

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu