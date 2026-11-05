Ekim denetimlerinde Isparta jandarması 41 kişiyi yakaladı

Isparta il jandarma komutanlığı ekim ayı denetim sonuçlarını açıkladı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik ekim ayında gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerde 41 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Operasyonlar kapsamında tespit edilen ihlaller farklı kategorilerde kayda geçti.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller:

Ekiplerin yaptığı incelemelerde 6 kişinin yasa dışı giriş, 10 kişinin yasa dışı bulunma ve 25 kişinin yol izin belgesi olmadan seyahat etme ihlali yaptığı belirlendi. Tespitler, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacına yönelik saha çalışmaları sonucu elde edildi.

İdari ve adli işlemler:

Yakalanan 41 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Yapılan işlemler neticesinde toplam 658 bin 371 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, düzensiz göçmen durumunda bulunan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini ve benzer kontrollerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ISPARTA’DA 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI