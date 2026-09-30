Ekimde CSO Ada Ankara sanatseverleri zengin bir programla ağırlıyor

Sezonun açılışı ve öne çıkan konserler:

CSO Ada Ankara, başkentte Ekim ayında konser, tiyatro, opera ve atölyeleri bir araya getiren geniş bir programla sanatseverleri ağırlayacak. Ay, 1 Ekim Perşembe saat 20.00de Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek Selami Şahin konseriyle başlıyor. Aynı akşam Bankkart Mavi Salon'da İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Bir Düş Gibi (Cahide Sonku)" oyunu izleyiciyle buluşacak.

2 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 200. yılına adanan özel bir konserle 2026-2027 sanat sezonunu açacak. Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde Özbek piyanist Behzod Abduraimov solist olarak Sergey Rahmaninov'un 3 No'lu Piyano Konçertosu'nu seslendirecek (Ziraat Bankası Ana Salon, saat 20.00).

Anadolu ezgileri ve genç yetenekler:

3 Ekim Cumartesi çocuklar için "Mila’nın Sihirli Orkestrası" Bankkart Mavi Salon'da (13.00) sahnelenecek; akşam 20.00'de ise "Anadolu’nun Genç Nefesi: Bozkır’dan Geleceğe" projesi kapsamında genç sanatçı Ulaş sahnede olacak. Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Onur Şan onur konuğu olarak yer alacak.

Aynı gün Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenecek "Ulu Ozanlar ve Kırk Saz" konserinde Anadolu'nun aşık ve ozanlık geleneği, 40 saz sanatçısının yorumuyla ekrana taşınacak. 4 Ekim Pazar saat 14.00'te çocuk oyunu "80 Günde Dünya Turu" izlenebilecek.

Çeşitli sahne türleri ve konservatuvar projeleri:

6 Ekim Salı Bankkart Mavi Salon'da Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından hazırlanan "İkizlerin Sesi" programında Canan ve Engin Çal Türk müziği seçkilerini seslendirecek. 7 Ekim Çarşamba "Bozkırın Avazı - Kırşehir Abdallar Müzik Topluluğu" programında Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Neşet Ertaş izleri takip edilecek; aynı gün İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Ebedi Barış" oyunu Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnelenecek.

8 Ekim Perşembe Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Helezon"u, 9 Ekim Cuma ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Leyla Gencer anısına düzenlenen "La Diva Turca" konseri ile öne çıkıyor. Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde soprano Ceren Aydın, mezzo-soprano Asude Karayavuz, tenor Bülent Bezdüz ve bariton Faik Mansuroğlu solist olarak yer alacak. Aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi "Operalardan Seçtiklerimiz" programını sunacak.

Senfonik düzenlemeler, tematik projeler ve çocuk etkinlikleri:

10 Ekim Cumartesi çocuklara yönelik "Çocuklar İçin Müzik ve Opera" programı, "Küçük Eller, Büyük Rüyalar - Kuşlara Yuva Yapalım" atölyesi ve saat 17.00'de "İnatçı Profesör ile Bilim Show" yer alıyor. Aynı akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da Musa Göçmen'in "Efsaneler Senforock: Cem Karaca - Barış Manço - Erkin Koray" konseri, Anadolu rock isimlerinin eserlerini senfonik rock düzenlemeleriyle yorumlayacak. Bankkart Mavi Salon'da ise "Sinop Türküleri Konseri" sahnelenecek.

11 Ekim Pazar saat 13.00'te "Oz Büyücüsü" çocuk oyunu, Dorothy, Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan karakterleriyle sahnede olacak.

Ankara'nın 103. yılı ve sezonun orta bölümü:

13 Ekim Salı Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılına özel "Ankara Ferfene Gecesi - Hüdayda" programı Ziraat Bankası Ana Salon'da sergilenecek. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da 25 kişilik kadrosuyla "7 Kocalı Hürmüz" sahnelenecek.

14 Ekim Çarşamba Tarihi Salon'da Türk sanat müziği yorumcusu Melihat Gülses "Geçmişten Günümüze Gönül Şarkıları" konseriyle yer alacak; akşam Ziraat Bankası Ana Salon'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bence Katil Öldürdü" adlı polisiye oyunu sahnelenecek. 15 Ekim Perşembe Bankkart Mavi Salon'da "Göç Hayaller Kumpanyası" oyunu izlenebilecek.

16 Ekim Cuma Ankara Devlet Opera ve Balesi "Müzikallerden Operalara: Sonbahar" programını sunarken, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "İki Keman Bir Miras" konserinde Devlet Sanatçısı Suna Kan'ı anacak. Konseri Gürer Aykal yönetecek; solistler Pelin Halkacı Akın ve Özgecan Günöz olacak.

Ay sonuna doğru etkinlikler ve kapanış haftası:

17 Ekim Cumartesi çocuklar için "Güzel ve Çirkin" oyunu ile "Benim Büyük Ailem Bebek Yapım Atölyesi", "Vantrolog Kukla Show" ve "Mum Işığı Konseri Bridge" gibi etkinlikler düzenlenecek. Ziraat Bankası Ana Salon'da ise Demet Sağıroğlu ve Barbaros konseri gerçekleşecek.

18 Ekim Pazar Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası, Gencer Savaş ile aynı sahneyi paylaşacak. 20 Ekim Salı "Dünden Bugüne Unutulmayan Şarkılar" konserinde Meltem Seyfelioğlu ve Mahmut İhsan Çalış yer alacak. 21 Ekim Çarşamba Ankara Devlet Tiyatrosu "Sen de Gitme Triyandafilis" adlı müzikli oyunu sahneleyecek.

22 Ekim Perşembe günü "Sedat Yüce ile Senfonik Arabesque" programı ile İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Kendi Gök Kubbemiz" oyunu izlenebilecek. 23 Ekim Cuma CSO'nun "Melankoli ve Gül" konseri İngiliz orkestra şefi Leo Hussain yönetiminde, Ukraynalı keman sanatçısı Diana Tishchenko solistliğinde gerçekleşecek; aynı gün Ankara Devlet Opera ve Balesi "Sempre Mozart" programını sunacak.

Ayın son haftasında da çocuk oyunları, atölyeler ve konserler devam ediyor: 24 Ekim Cumartesi "Pinokyo", "Çift Başlı Kartal Rölyef Atölyesi", "Magic Bubbles" ve "Ercan Köktürk - Farid Farjad Eserleri" konseri; 25 Ekim Pazar "Bremen Mızıkacıları Şarkılar Ülkesinde" ve akşam Fatih Erkoç, Zafer Çebi orkestrasıyla bir konser; 28 Ekim Bursa Devlet Tiyatrosu "Süt Kardeşler"; 29 Ekim Ankara Devlet Tiyatrosu "Göğe Yazılmış Bir Alp"; 31 Ekim Cumartesi ise "Taşlara Hayat Veren Eller Atölyesi", "İllüzyon Show", "Cosmokiss - Portatif Edisyon" ve Pınar Aylin'in "Muhteşem 90’lar: Kasetleri Geri Sarıyoruz" konseri yer alıyor.

CSO Ada Ankara'nın Ekim programındaki tüm etkinliklerin ayrıntıları için csoadaankara.gov.tr adresi takip edilebilir. Biletler Biletinial, SanatCepte uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanındaki Biletinial gişesinden temin edilebilecek.

BAŞKENTİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATININ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN CSO ADA ANKARA, EKİM AYINDA FARKLI SANAT DİSİPLİNLERİNİ VE MÜZİK TÜRLERİNİ BİR ARAYA GETİREN ZENGİN PROGRAMIYLA SANATSEVERLERİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.