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Ekimde Sinop'ta sahiller yazı andırdı: Güllüsu'da deniz keyfi

Sinop'un Oymayaka köyündeki Güllüsu sahilinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle ekimde denize girenler sonbaharda deniz keyfi yaşadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ekimde Sinop'ta sahiller yazı andırdı: Güllüsu'da deniz keyfi

Güllüsu sahilinde ekim sürprizi:

Sinop'un en kuzeyinde yer alan sahillerde ekim ayında beklenmedik bir hareketlilik görüldü. Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyündeki Güllüsu sahilinde cuma günü denize giren vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsat bilerek sonbaharda deniz keyfi yaptı.

Mevsim normalleri ve halkın tutumu:

Yaz sezonunun bitmesiyle pek çok kişi deniz sezonunu kapatırken, sahildeki görüntüler bununla çelişti. Sahile gelenler hem denize girip hem de kıyıda vakit geçirerek renkli görüntüler oluşturdu; bu durum bölgedeki doğal çekiciliğin sonbaharda da ilgi çektiğini gösterdi.

Turizm ve yerel yaşam açısından değerlendirme:

Güllüsu'nun doğal yapısı yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da ilgi çekmeye devam ediyor. Bu anlar, bazı vatandaşların ekimde de denize girme alışkanlığını sürdürdüğünü ve bölge turizminin mevsimsel sınırlarının esnediğini ortaya koydu.

TÜRKELİ’DE EKİM AYINDA DENİZE GİRDİLER! SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE GENÇLER, 9 EKİM’DE DENİZE...

TÜRKELİ’DE EKİM AYINDA DENİZE GİRDİLER! SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE GENÇLER, 9 EKİM’DE DENİZE GİREREK SONBAHARDA DA DENİZ KEYFİNİN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERDİ. OYMAYAKA KÖYÜNDEKİ GÜLLÜSU SAHİLİ’NDE YAŞANAN BU ANLAR DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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