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Ekip dayanışmasıyla Ayvacık'ta makilik yangın söndürüldü

Ayvacık'ta Dibekli köyü yakınlarında çıkan makilik yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ekip dayanışmasıyla Ayvacık'ta makilik yangın söndürüldü

Yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Dibekli köyü yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahale çalışmalarına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe itfaiye ekipleri katıldı. Ekiplerin yanı sıra çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek vererek yangının yayılmasını önlemeye katkı sağladı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangın söndürüldükten sonra ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı yangın sahasında soğutma ve kontrol çalışmalarına başladı. Soğutma faaliyetleri yangının çıktığı alanda titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın gerekli kontrollerden geçirilerek güvenli hale getirileceğini bildirdi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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