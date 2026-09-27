Ekip dayanışmasıyla Ayvacık'ta makilik yangın söndürüldü

Yangına müdahale ve söndürme çalışmaları:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Dibekli köyü yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Müdahale çalışmalarına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe itfaiye ekipleri katıldı. Ekiplerin yanı sıra çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek vererek yangının yayılmasını önlemeye katkı sağladı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor:
Yangın söndürüldükten sonra ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı yangın sahasında soğutma ve kontrol çalışmalarına başladı. Soğutma faaliyetleri yangının çıktığı alanda titizlikle yürütülüyor.
Yetkililer, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın gerekli kontrollerden geçirilerek güvenli hale getirileceğini bildirdi.
ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
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