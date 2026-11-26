Knidos Antik Kenti'nde kurtarma operasyonu:

Muğla'nın Datça ilçesi Yazı Mahallesi'nde bulunan Knidos Antik Kenti mevkinde yürüyüş yapan M.Ç. (58), bölgede geçirdiği kaza sonucu sağ ayak bileğini kırdı ve bulunduğu noktadan ayrılamadı.

Kurtarma çalışması:

İhbarın ardından bölgeye AFAD koordinasyonunda Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ile MAG-AME Acil Müdahale Datça Temsilciliği ekipleri sevk edildi. Yaralının tahliyesi için başlatılan arama ve kurtarma çalışması, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sürdü.

Sağlık teslimi ve durum:

Mahsur kaldığı alandan güvenli şekilde tahliye edilen M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesi yapıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

KURTARILAN KADIN, SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLEREK İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ.