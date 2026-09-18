Ekiplerin hızlı müdahalesi yangını durdurdu: Gürlevik Yaylası'nda kontrol sağlandı

yangının çıkışı ve müdahale:

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangın için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Müdahale, havadan ve karadan eş zamanlı gerçekleştirildi.

müdahale ekipleri ve sonuç:

Müdahalede 2 helikopter, 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 75 personel ve 6 teknik personel görev aldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

HATAY'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI. (ARŞİV)