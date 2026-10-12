Dolar 49,3533 -0,01%
Euro 55,1456 +0,17%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.624,50 -0,37%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,60 -0,98%
--°

Ekolspor derbide farklı galip geldi

Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 4. haftasında Ekolspor, Elazığ Belediyespor'u Ahmet Aytar Spor Salonu'nda 3-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ekolspor derbide farklı galip geldi

maç özeti:

Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 4. haftasında Elazığ temsilcileri karşı karşıya geldi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Elazığ Ekolspor üç sette üstün bir oyunla kazandı.

Karşılaşma set sonuçları 15-25, 20-25, 15-25 şeklinde tamamlanırken, maç skoru 3-0 olarak tescillendi.

setler ve maçın akışı:

Ekolspor ilk sette etkili servis ve bloklarla farkı açtı ve 25-15 ile öne geçti. İkinci sette çekişme arttı ancak Ekolspor 25-20 ile seti aldı. Son sette yeniden kontrolü elinde tutan ekip, 25-15 ile maçı noktalandırdı.

puan tablosuna etkisi:

Bu galibiyetle Elazığ Ekolspor puanını 10'a yükseltirken, Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.

LAZIĞ’IN UZMAN POSTA KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN EKİPLERİ 4. HAFTA MAÇINDA KARŞI...

LAZIĞ’IN UZMAN POSTA KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG'DE MÜCADELE EDEN EKİPLERİ 4. HAFTA MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ. KARŞILAŞMANIN GALİBİ EKOLSPOR OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç
images

Eyüpspor'da 10 kişi eksik kalmak maçın akışını değiştirdi
images

Galatasaray'dan yedi yıl aradan sonra kupaya dönüş
images

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak çağrı: deplasmana yasak son bulsun

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası