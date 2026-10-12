Ekolspor derbide farklı galip geldi

maç özeti:

Uzman Posta Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 4. haftasında Elazığ temsilcileri karşı karşıya geldi. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Elazığ Ekolspor üç sette üstün bir oyunla kazandı.

Karşılaşma set sonuçları 15-25, 20-25, 15-25 şeklinde tamamlanırken, maç skoru 3-0 olarak tescillendi.

setler ve maçın akışı:

Ekolspor ilk sette etkili servis ve bloklarla farkı açtı ve 25-15 ile öne geçti. İkinci sette çekişme arttı ancak Ekolspor 25-20 ile seti aldı. Son sette yeniden kontrolü elinde tutan ekip, 25-15 ile maçı noktalandırdı.

puan tablosuna etkisi:

Bu galibiyetle Elazığ Ekolspor puanını 10'a yükseltirken, Elazığ Belediyespor 6 puanda kaldı.

LAZIĞ’IN UZMAN POSTA KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG'DE MÜCADELE EDEN EKİPLERİ 4. HAFTA MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELDİ. KARŞILAŞMANIN GALİBİ EKOLSPOR OLDU