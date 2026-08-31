Ekonomide dayanıklılık: 24 çeyrektir süren büyüme ve ihracat hedefleri

ticaret bakanının değerlendirmesi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek ekonominin kesintisiz büyüme serisini sürdürdüğünü açıkladı. Bolat, 2026 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik büyümenin %2,3 olarak gerçekleştiğini, yılın ilk çeyreğinde ise %2,6 büyüme kaydedildiğini bildirdi. Böylelikle 2026 yılının ilk yarısında büyüme oranı %2,5 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

Bakan Bolat, ekonominin 24 çeyrek, yani yaklaşık 6 yıldır arka arkaya büyüdüğünü vurguladı. Cari fiyatlarla yıllıklandırılmış GSYH'nin ikinci çeyrek itibarıyla 1 trilyon 706 milyar dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini tekrarladığını belirtti.

sektörel katkılar:

Büyüme kompozisyonunda hizmetler sektörü öne çıktı; 2026 ikinci çeyreğinde hizmetler sektöründe katma değer artışı %2,1 olarak gerçekleşti ve büyümeye en fazla katkı veren sektör oldu. Sanayi üretimi %2,4 artış göstererek büyümeye 0,5 yüzde puan katkı sağladı. Tarım üretimi, elverişli hava koşullarının etkisiyle %13,3 artış kaydederek büyümeye 0,5 puan katkı verdi.

Yatırım harcamaları 2026 ikinci çeyreğinde büyümeye 0,2 puan katkı yaptı; böylelikle yatırımların büyümeyi desteklemesi 7 çeyrektir kesintisiz devam etmiş oldu. Buna karşılık kamu kesimi harcamaları büyümeye -0,2 puanlık olumsuz katkı verdi. İnşaat sektöründe ise katma değer %1,9 oranında azalma gösterdi.

cari denge ve ihracat hedefleri:

Bolat, küresel belirsizlikler ve savaşların hakim olduğu bir dönemde bile cari işlemler dengesinin ılımlı seyrini koruduğunu belirtti. 2026 ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak cari işlemler açığının milli gelire oranı %2,3 seviyesinde gerçekleşmiş; bu oranın tarihî ortalama olan %3,4'ün altında olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracat hedeflerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bolat, yıl sonu mal ihracatı hedefinin 282 milyar doların üzerinde yakalanması ve mal ile hizmet ihracatının toplamında 410 milyar dolar hedefine ulaşılması için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti. Bakan, bakanlığın faaliyetlerinin cari dengeye katkı verdiğini ve büyüme ivmesinin korunarak güçlendirileceğini aktardı.

Geçmiş yıllara ilişkin büyüme verilerini de hatırlatan Bolat, Türkiye ekonomisinin pandemi dâhil olmak üzere 2020'de %1,8, 2021'de %11,8, 2022'de %5,4, 2023'te %5,0, 2024'te %3,5 ve 2025'te %3,7 büyüme kaydettiğini; 2026 ilk yarısında ise GSYH büyüme hızının %2,5 olduğunu paylaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2026 ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,1 artmıştır.

Son olarak Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 2025'te 18 bin 103 dolar ile tarihî yüksek seviyeye ulaştığını anımsatarak, üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve yapısal reformlarla büyüme kapasitesinin daha da yukarı taşınacağını bildirdi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU'NUN (TÜİK) YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİ GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) SONUÇLARI