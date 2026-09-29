Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

Hasan Fehmi Kinay'ın değerlendirmesi:

AK Parti Kütahya önceki dönem milletvekili Hasan Fehmi Kinay, son dönemde gündeme gelen fon krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kinay, yaşanan sorunların sadece adli boyutla ele alınmasının yetersiz olduğunu belirtti ve çözüm için ahlaki tartışmanın da gerekliliğine işaret etti.

Kinay, olayların adliye koridorlarına gelmeden önce önlenmesi gerektiğini savundu ve toplumun mesleki davranış biçimlerinin eğitimle şekillendirilebileceğini söyledi. Bu bağlamda sorunların kökeninde, bireylerin mesleki hayatta göstermeleri gereken ahlaki refleksi kazanamamalarının bulunduğunu ifade etti.

"Sorun, ne yazık ki diploma eşliğinde veremediğimiz ahlaki davranış temelindedir" sözleriyle Kinay, eğitimin sadece teknik bilgi aktarmaktan öte bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

üniversitelerde "iş ve ahlak" dersi önerisi:

Kinay, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'na çağrı yaparak, üniversitelerde "iş ve ahlak" dersinin konulmasını önerdi. "Lütfen üniversitelerde, en azından bir dönem, iş ve ahlak dersi okutun. Hangi bölüm olursa olsun bu ders okutulmalı" ifadelerini kullandı.

Bu öneri, yalnızca ekonomi veya hukuk öğrencileriyle sınırlı kalmamalı; Kinay’a göre tüm bölümlerde temel etik ilkelerin öğretilmesi, uzun vadede mesleki davranışların ve toplumsal güvenin yeniden tesisine katkı sağlayacaktır.

kapitalist sistem, fırsatçılık ve vicdani muhasebe:

Kinay, ekonomik sistemin insanları para kazanma hırsına yöneltebildiğini ve kapitalist sistemin genellikle bireyin rasyonel davranacağı varsayımı üzerine kurulduğunu söyledi. Bu yaklaşımın bazı durumlarda hukuki sınırların zorlanmasına ve kişilerin boşluk aramasına yol açtığını belirtti.

Yaşanan olayların sadece ekonomik ve hukuki çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini, bireylerin eylemlerinin toplumsal ve vicdani sonuçlarının da hesaba katılması gerektiğini ifade etti. İslam dininin vicdani muhasebeye çağırdığını hatırlatarak, bireysel zenginliğin toplum hukukunu çiğneyerek elde edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Kapitalist sistemin kamçıladığı fırsatçılığı ahlak potasında eritmediğimiz sürece ne yaparsanız yapın bireyleri sosyal ve ekonomik suçlardan alıkoyamazsınız" diyerek Kinay, ekonomik fırsatçılığın önüne geçmek için ahlak eğitiminin tamamlayıcı rolünü öne çıkardı.

Kinay’ın mesajı, hukuki sürecin yanı sıra eğitim ve değerler üzerinden kalıcı bir önleyici mekanizma kurulması gerekliliğine dikkat çekiyor; bu yaklaşım, benzer krizlerin tekrarının önlenmesinde toplumun tüm aktörlerini sorumluluk almaya davet ediyor.

HASAN FEHMİ KİNAY