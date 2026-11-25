Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan medya ve dijital dönüşüm vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panelin açılışında medyanın toplum üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Panel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Girişimci Anadolu Kadınları Derneği iş birliğinde TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, ekran dilinin şiddeti normalleştiren değil; buna karşı güçlü bir duruş sergileyen bir araç olması gerektiğini belirterek, medyanın doğruluk, mahremiyet ve toplumsal duyarlılığı esas alan yayıncılık anlayışını benimsemesinin önemini vurguladı.

medyanın dili ve şiddetle mücadele:

Göktaş, televizyon, dijital platformlar, haber siteleri ve sosyal medyanın milyonlarca insanın düşünce ve davranışlarını etkilediğini söyleyerek bir hikayenin anlatım biçiminin toplumsal hafızada iz bıraktığını ifade etti. Bu nedenle sorumlu haberciliğin, şiddete karşı ortak bilincin güçlenmesinde kritik bir rol oynadığına inanıldığını aktardı.

Medyanın yalnızca haber verme işlevi değil; dizi, film, reklam ve dijital içeriklerde de toplumsal değerleri şekillendirme sorumluluğu taşıdığını belirten Bakan, ilişkilerde saygı, güven ve karşılıklı anlayışı öne çıkaran içeriklerin yaygınlaşmasının çocuklar ve gençler üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti.

kadınların dijital güçlenmesi ve eğitimler:

Bakan Göktaş, dijital platformların kadınların kendini ifade etmesine, bilgiye erişmesine ve ekonomik hayata katılmasına imkan sağladığını; ancak bunun güvenle gerçekleşmesi için kişisel verilerin, mahremiyetin ve kişilik haklarının korunmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin dijital içeriklerin güvenilirliği açısından yeni tedbirler gerektirdiğini de ekledi.

Bu çerçevede bakanlık tarafından yürütülen programlardan örnek verildi: Turkcell ve KADEM iş birliğiyle yürütülen Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme programı, kadınların dijital becerilerini artırmayı ve dijital dönüşümü şekillendiren aktörler arasında yer almalarını hedefliyor. Üniversitelerde genç iletişimcilerle gerçekleştirilen seminerlerle ise eşitlik odaklı bir meslek anlayışı kazandırılmaya çalışılıyor.

Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve koruyucu ile önleyici hizmetleri yeni risklere karşı genişlettiklerini belirtti. Ayrıca bu çalışmaların, 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda ilerlediği vurgulandı.

Göktaş, medya kurumları, dijital platformlar ve kamu kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine değinerek kadınların başarılarını görünür kılan yayınların artmasının başka kadınlara ilham vereceğini dile getirdi. Sonuç olarak, ekranlarda kadının sesinin güçlü olduğu bir dilin, şiddetin sesi duyulmaz bir toplum hedefine katkı sağlayacağı mesajı verildi.

Bakan Göktaş: "Kadınların, dijital dönüşümü şekillendiren güçlü aktörler arasında yer almasını hedefliyoruz"