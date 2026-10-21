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Ekspres 55. yılında şehir hafızasına tanıklık çağrısı yaptı

Ekspres Gazetesi'nin 55. yıl kutlamasında M. Bora Zor, gazetecilerin kahraman değil zamanın tanıkları olduğunu vurgulayarak, taraf olmamaya çağrı yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ekspres 55. yılında şehir hafızasına tanıklık çağrısı yaptı

Ekspres Gazetesi 55. yılını törenle kutladı

Gaziantep Ekspres Gazetesi, kuruluşunun 55. yılını düzenlenen törenle andı. Etkinliğe siyasetçi, sanayici, gazeteci ve protokol üyelerinin yanı sıra sektör temsilcileri katıldı. Tören kapsamında kesilen 55. yıl pastasıyla gazetenin yayın hayatındaki sürekliliği ve kent hafızasına katkısı vurgulandı.

Gazeteciliğin tanıklık rolü:

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı ve Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Bora Zor, kutlamada yaptığı konuşmada gazeteciliğin esas görevinin tarihe tanıklık etmek olduğunu belirtti. Zor, gazetenin kurucusu Halil Zor'un sözünü hatırlatarak, 'Gazeteciler kahraman değildir. Gazeteciler bulundukları zamanın tanıklarıdır' ifadelerini yeniden öne çıkardı.

Zor konuşmasında, günümüzde basın mensuplarının çeşitli siyasi ve toplumsal kutuplaşmaların tarafı olmaya itildiğini söyledi. Gazetecilerin mesleki kimlikleriyle değil, destekledikleri çevrelerin temsilcisiymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Zor, bunun haber üretme sürecine zarar verdiğine dikkat çekti.

Gözaltı ve tutuklu meslektaşlara çağrı:

Tören konuşmasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere de değinen Zor, bazı meslektaşlarının bu tür süreçlerde 'gazetecilik yapmadıkları' şeklindeki söylemleri tercih ettiğini, bunun mesleğin itibarını zedelediğini belirtti. Zor, özgür bir habercilik ortamında gazetecilerin görevlerini yerine getirebileceklerini vurgulayarak, 'Lütfen bizi taraf olmaya zorlamayın. Bırakın biz haberciliğimizi, gazeteciliğimizi yapmaya devam edelim' çağrısında bulundu.

Bu vurguyla Zor, hem mesleğin temel ilkelerinin korunması hem de meslektaşlarının korunması gerektiğini dile getirdi. Konuşma, tarafsızlık ve kamu yararına haber üretme sorumluluğuna dikkat çeken katılımcılar tarafından destek buldu.

Arşivler ve kent hafızası:

M. Bora Zor, Ekspres Gazetesi'nin geçmişine ilişkin bilgiler de paylaştı. Gazetenin 20 Ekim 1972 tarihinde yayın hayatına başladığını hatırlatan Zor, o dönemde Türkiye'nin başbakanının Ferit Melen ve Gaziantep'in belediye başkanının Abdülkadir Batır olduğunu anımsattı. Zor, gazetenin 54 yıllık arşivinin Gaziantep'in tarihsel gelişimini kayıt altına alan önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

Arşivlerin, iktidar değişimleri, belediye başkanları ve oda başkanları gibi yerel aktörlerin tarihsel izlerini taşıdığını söyleyen Zor, bu belgelerin gelecek araştırmacılara ve tarihçilere kaynak sağlayacağını ifade etti. Gazeteciliğin asıl sorumluluğunu da bu kayıtları tutmak ve geleceğe aktarmak olarak tanımladı.

Konuşmasında objektif yayıncılığın altını çizen Zor, Ekspres Gazetesi'nin kurulduğu günden bu yana benimsediği yayın çizgisini sürdürme temennisini yineledi. Zor, daha fazla yayın kuruluşunun tarafsız bir bakışla görev yapmasının hem şehirlerine hem de ülkeye değer katacağını söyledi.

Tören sonrası katılımcılar, gazetenin geçmişine dair anekdotlar paylaştı ve uzun yıllara dayanan işbirlikleriyle mesleki dayanışmanın önemi vurgulandı. Etkinlik, fotoğraf çekimleri ve gazetenin yayınlarından derlenen küçük sergiyle son buldu.

Ekspres Gazetesi yetkilileri, kutlamanın ardından yayın ilkelerinden taviz vermeden haberciliklerine devam edeceklerini tekrarladı ve gazeteye nice yıllar diledi.

EKSPRES GAZETESİ 55 YAŞINDA

EKSPRES GAZETESİ 55 YAŞINDA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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