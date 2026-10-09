El emeği ürünlerle sosyal hayata dönüş Erzincan'da hayır panayırı

Hayır Panayırı ve katılımcılar:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından düzenlenen Hayır Panayırı açıldı. Açılışa İl Sağlık Müdür Vekili Gülşah Taş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı ve TRSM Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, birim müdürleri ve TRSM danışanları katıldı.

Etkinlikte danışanların yıl boyunca kurs ve atölyelerde hazırladığı ahşap ürünler, örgü çalışmaları, takılar ve resimler sergilenirken ziyaretçiler el emeği ürünleri yakından görme ve inceleme imkanı buldu.

Danışanların sosyal hayata katılımı:

Doç. Dr. Mustafa Akkuş etkinliğin yalnızca ürün sergisi olmadığını vurgulayarak, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin bir yıl boyunca ürettiği ahşap ürünleri, örgü ürünleri, takı ürünleri ve resim gibi çalışmalarını bugün burada sergiliyoruz. Özellikle danışanlarımızın ruhsal rahatsızlıklarını iyileştirme projesi kapsamında sosyal hayata katılımlarını artırmak, toplum içerisinde kaybettikleri yetenekleri tekrar kazanabilmelerini sağlamak ve geliştirilebilir alanlarda ürünler ortaya çıkarmak amacıyla yıl içerisinde çeşitli eğitim ve kurslar düzenliyoruz." dedi.

Akkuş, etkinliğin toplumda ruh sağlığına dair farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirterek 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne dikkat çekti ve bu yılki temanın "Gerçek Yaşam, Gerçek Değişim" olduğunu hatırlattı. "Aslında bu danışanlarımızın hayatlarındaki önemli bir değişime, bir dokunmanın ne kadar etkili ve önemli olduğunu bu vesileyle anlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölyelerden topluma bağlara:

TRSM'de yürütülen eğitimlerin danışanların becerilerini geliştirmeye ve toplumla daha güçlü bağ kurmalarına yardımcı olduğunu belirten TRSM Sosyal Hizmet Uzmanı, çeşitli kurslar için Halk Eğitim Merkezi'nden de eğitmen desteği aldıklarını söyledi. Uzman, çalışmaların danışanlarda özgüven artışı sağladığını, kendi ürettiklerini görerek kendilerini değerli hissettiklerini ve toplumsal hayatta daha bağımsız hareket ettiklerini ifade etti.

İki gün süreyle açık kalacak Hayır Panayırı'nda, TRSM danışanlarının el emeğiyle hazırladığı ürünler vatandaşların ziyaretine sunulmaya devam edecek.

ERZİNCAN’DA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) DANIŞANLARININ YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ KURSLARDA HAZIRLADIĞI EL EMEĞİ ÜRÜNLER, DÜZENLENEN KERMESLE VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU