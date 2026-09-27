El freni unutulan otomobil caddeyi aşıp tarlaya girdi

Olayın yaşandığı cadde ve araç hareketi:

Elazığ'ta, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi üzerinde park halinde bırakılan bir otomobil, sürücüsünün el freni çekilmeden bırakması sonucu aniden hareket etti. Araç geri geri caddeye çıkıp refüje çarparak uzun bir süre ilerledi.

Refüje çarpmasının ardından araç kaldırıma çıkarak tarlaya doğru yöneldi ve tarlaya girerek durdu. Olay anında çevrede başka araçlar ve yayalar bulunması potansiyel bir tehlike oluşturdu.

O anlar ve faciadan dönülmesi:

Kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, otomobilin kendisine doğru geldiğini görünce geri manevra yaptı. Aynı anda başka bir araç ile bir yayanın caddeden geçmemesi, daha ciddi bir kazanın önüne geçti.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler olayın ani gelişimini ve sürücülerin hızlı tepkisini kaydetti. Olayda olduğu belirtilen yaralanma veya can kaybına dair kaynakta bilgi yer almamaktadır.

Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini net biçimde ortaya koyuyor ve araç park edilirken el freni kullanımının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

ELAZIĞ’DA EL FRENİ ÇEKİLMEYİ UNUTULAN OTOMOBİL, CADDE BOYU METRELERCE İLERLEYİP TARLAYA UÇTU.