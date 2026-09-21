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Elazığ Ataşehir'de apartman önünde silahlı çatışma: bir kişi yaşamını yitirdi

Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi vuruldu; yaralılardan biri öldü, diğeri tedavi altında.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elazığ Ataşehir'de apartman önünde silahlı çatışma: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın genel çerçevesi:

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bir apartman önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Sağlık müdahalesi ve can kaybı:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı ve bölgede inceleme ile görgü tanıklarının ifadesine başvuruluyor. Soruşturma devam ediyor.

Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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