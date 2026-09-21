Elazığ Ataşehir'de apartman önünde silahlı çatışma: bir kişi yaşamını yitirdi

Olayın genel çerçevesi:

Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi 2029. Sokak'ta bir apartman önünde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Sağlık müdahalesi ve can kaybı:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor:

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı ve bölgede inceleme ile görgü tanıklarının ifadesine başvuruluyor. Soruşturma devam ediyor.

Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı