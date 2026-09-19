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Elazığ borsası fuarda tarım paydaşlarını bir araya getirdi

Elazığ Ticaret Borsası, 6’ncı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda açtığı standa ilk üç günde şehir protokolü, STK'lar, sektör temsilcileri ve üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ borsası fuarda tarım paydaşlarını bir araya getirdi

Elazığ ticaret borsası fuarda dikkat çekti

Elazığ’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında açılan Elazığ Ticaret Borsası standı, fuarın ilk üç gününde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Standı; şehir protokolü, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş gezdi. Ziyaretçiler arasında Elazığ valisi, milletvekilleri ve belediyeler başkanı gibi isimler de yer aldı.

protokol ve sektör temsilcilerinin ilgisi:

Standı gezen protokol üyeleri ve STK temsilcileri, borsanın bölgedeki çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler, hem mevcut üretim potansiyelinin hem de pazarlama ve ticaret fırsatlarının değerlendirilmesine zemin hazırladı. Fuarda kurulan temasların yeni iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor.

borsanın hedefleri ve katılımın önemi:

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, standa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek fuarların sektörü bir araya getirme açısından kritik olduğunu vurguladı. Dumandağ, Elazığ’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini ileri taşımak, üreticinin emeğini daha değerli kılmak ve yeni iş birlikleri tesis etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Fuarın kalan günlerinde de ziyaretçilerini kabul edecek olan Elazığ Ticaret Borsası standı, sektör temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlamayı amaçlıyor. Borsa yetkilileri, etkinlik sonrası yapılacak değerlendirmelerle fuardan elde edilen temasların somut projelere dönüştürülmesine öncelik vereceklerini belirtti.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI&#039;NDA, ELAZIĞ TİCARET BORSASI STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI'NDA, ELAZIĞ TİCARET BORSASI STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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