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Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasının kazananları açıklandı

6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren üreticilere nakit ödül ve yem desteği verildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasının kazananları açıklandı

Elazığ fuarında buzağı güzellik yarışmasının kazananları açıklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen 6. Elazığ Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamındaki buzağı güzellik yarışması, yetiştiricilerin titiz çalışmasını gözler önüne serdi. Etkinliği Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği düzenledi ve jüri karşısına toplam 5 buzağı çıktı.

dereceye girenler ve çiftçilerin ödülleri:

Yarışmada birinci olan buzağı, Yolçatı köyünden Hilmi Barış'a ait Yaz Gülü oldu. İkinci sırayı Güntaşı köyünden İsmail Akbay'ın Ceviz adlı buzağısı alırken, üçüncülük Hicret Mahallesi'nden Mehmet Emin Maybasan'ın Pınar adlı buzağısına verildi. Dördüncü ve beşinci olanlar ise sırasıyla Şahinkaya köyünden Muzaffer Sözlü'ye ait Boncuk ile Ulukent Mahallesi'nden İbadullah Yıldırım'a ait Kiraz oldu.

Dereceye giren üreticilere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından nakdi ödül olarak birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, dördüncü ve beşinciye ise 1'er bin TL verildi. Ayrıca yetiştiricilere yem desteği sağlandı. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da ilave ödüller verdi; buna göre birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncü, dördüncü ve beşinciye ise 2'şer bin TL takdim edildi.

yarışmanın önemi ve fuar ilgisi:

Fuar kapsamında düzenlenen yarışma, yetiştiricilerin hayvan sağlığına ve görünümüne verdiği önemi somutlaştırdı. Jüri değerlendirmesiyle belirlenen sonuçlar, hem yerel üreticilerin emeklerinin tescillenmesi hem de sektörel tanışma ve destek mekanizmalarının güçlenmesi açısından önem taşıyor. Etkinlik, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü ve katılımcılar arasında dayanışma ile bilgi paylaşımına zemin hazırladı.

ELAZIĞ’IN EN GÜZEL BUZAĞILARI SEÇİLDİ

ELAZIĞ’IN EN GÜZEL BUZAĞILARI SEÇİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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