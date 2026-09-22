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Elazığ şeker fabrikası 71. kampanyasında 240 bin ton pancar işleyecek

Elazığ Şeker Fabrikası 71. kampanyasını başlattı; 240 bin ton pancardan 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe üretilecek.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ şeker fabrikası 71. kampanyasında 240 bin ton pancar işleyecek

Elazığ şeker fabrikası 71. kampanyasında 240 bin ton pancar işleyecek

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyasını törenle başlattı. Fabrika sahasında düzenlenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve bölge üreticileri ile kurum temsilcilerinin katılımıyla sürdü.

kampanyanın kapsamı:

Fabrika Müdürü Sami Tekin sezon planlaması ve beklenen rekolteye dair ayrıntıları paylaştı. Buna göre, üç ilde, 93 köyde yürütülen çalışmalarda 2 bin 708 çiftçi ile 40 bin 187 dekar alanda toplam 334 bin 600 ton A kotası pancar sözleşmesi imzalandı. Sahadan yaklaşık 250 bin ton pancar teslimi bekleniyor ve bu ürünlerin 240 bin tonu işleme alınacak.

İşleme planında bu 240 bin ton pancarın 190 bin tonu Elazığ fabrikasında, 50 bin tonu ise Malatya Şeker Fabrikası’nda işlenecek. Elazığ fabrikasında işlenecek 190 bin ton pancardan sezon sonunda 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe üretilmesi hedefleniyor.

tören, üreticiler ve törenin kapanışı:

Törene Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Ergin, Şeker-İş Sendikası Şube Temsilcisi Hüseyin Kaykaç, Ziraat Odası temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda pancar üreticisi katıldı. Konuşmaların ardından fabrikaya pancar getiren ilk altı üreticiye hediyeleri takdim edildi.

Tören, meydan sahasında gerçekleştirilen kantar açılışı, kurban kesimi ve duaların ardından fabrikanın ilk pancar alımı ile sonlandırıldı. Yetkililer yeni kampanyanın üreticilere, fabrikanın çalışanlarına ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlamasını diledi.

Elazığ Şeker Fabrikası&#039;nda 71. Kampanya Dönemi açıldı: 240 bin ton pancar işlenecek

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 71. Kampanya Dönemi açıldı: 240 bin ton pancar işlenecek

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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