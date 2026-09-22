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Elazığ şeker fabrikası yeni sezonu 240 bin ton pancar hedefiyle başlattı

Elazığ Şeker Fabrikası 2026-2027 dönemi 71. kampanyasını açtı; 240 bin ton pancardan 25 bin ton kristal şeker ve 7 bin ton melas üretilmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ şeker fabrikası yeni sezonu 240 bin ton pancar hedefiyle başlattı

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 71. kampanya başladı

Elazığ Şeker Fabrikası, 2026-2027 dönemi 71. Şeker Pancarı Alımı ve İşleme Kampanyası'nı törenle açtı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; açılış kapsamında kantar töreni, kurban kesimi ve dualar yapıldı. Törenin sonunda fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere hediyeleri takdim edildi.

rekolte beklentileri ve üretim ağı:

Fabrika Müdürü Sami Tekin sahadaki durumu ve rekolte beklentilerini aktardı. Tekin, 3 ilde, 93 köyde, toplam 2 bin 708 çiftçi ile 40 bin 187 dekar alanda 334 bin 600 ton A kotası pancar sözleşmesi imzalandığını söyledi. Sahadan yaklaşık 250 bin ton pancar tesellümü yapılacağı ve bunun bedelinin ödeneceği tahmin ediliyor.

Tekin, tesellüm edilen ürünün 240 bin tonunun işleme sürecine dahil edileceğini; bunun 190 bin tonunun Elazığ fabrikasında, 50 bin tonunun ise Malatya Şeker Fabrikası'nda işleneceğini belirtti. Elazığ'da işlenecek 190 bin ton pancardan sezon sonunda 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas ve 55 bin ton yaş küspe elde edilmesi hedefleniyor.

tören katılımcıları ve mesajlar:

Törene Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Ergin, Şeker-İş Sendikası Şube Temsilcisi Hüseyin Kaykaç, Ziraat Odası temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda pancar üreticisi katıldı. Konuşmaların ardından ilk pancarı getiren 6 üreticiye hediyeler verildi ve kampanyanın bölge ekonomisine hayırlı olması dilendi.

TÜRKŞEKER ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI, 2026-2027 DÖNEMİ 71. ŞEKER PANCARI ALIMI VE İŞLEME KAMPANYASI&#039;NI...

TÜRKŞEKER ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI, 2026-2027 DÖNEMİ 71. ŞEKER PANCARI ALIMI VE İŞLEME KAMPANYASI'NI DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLATTI. TESİS BÜNYESİNDE İŞLENECEK 190 BİN TON ŞEKER PANCARINDAN 25 BİN TON KRİSTAL ŞEKER, 7 BİN TON MELAS VE 55 BİN TON YAŞ KÜSPE ELDE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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