Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Elazığ semalarında bulutların arasındaki şimşek dansı

Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği Elazığ'da, bulut kümeleri arasından peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı ve vatandaşların telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 01:08

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 01:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ semalarında bulutların arasındaki şimşek dansı

Elazığ'da gökyüzünden dikkat çeken görüntüler

Elazığ'da oluşan yoğun bulut kümesi içinde peş peşe çakan şimşekler, kentte kısa süreli bir görsel gösteri sundu. Meteorolojinin sağanak uyarısı verdiği bölgede, bulutların arasında meydana gelen ışık oyunları gökyüzüne hareketlilik kattı ve dikkat çekici kareler oluştu.

bulutların içinde oluşan şimşeklerin etkisi:

Bulut kümelerinin içinden arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü zaman zaman aydınlatarak farklı ışık tonları yarattı. Bu doğal olay, uzak mesafelerden bile fark edilebilecek yoğunlukta görsel etkiler oluşturdu ve özellikle bulutların içinde meydana gelmesi sebebiyle izleyenlerde merak uyandırdı.

vatandaşların kayıtları ve gözlemleri:

O anlar, kent sakinlerinin cep telefonlarına yansıdı; birçok vatandaş bulutlar arasındaki şimşekleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntülerdeki birbirini takip eden parlama anları, bölgedeki hava uyarısıyla birlikte hafif endişe ve ilgi oluşturdu. Uzman uyarıları ve hava koşullarına dikkat edilmesi önemini koruyor.

ELAZIĞ’DA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN BULUT KÜMESİNİN İÇERİSİNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER...

ELAZIĞ’DA GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN BULUT KÜMESİNİN İÇERİSİNDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER, DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de eş zamanlı operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirildi

Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da

Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Düzce'de eczacılıkta sorumluluk vurgusu

Kayyum kararı yayın içeriğiyle değil, adli süreçle ilişkili

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı