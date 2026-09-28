Elazığ semalarında sirrokümülüs bulutlarının görsel şöleni

Elazığ semalarında nadir atmosferik desen

Elazığ semalarında gözlenen sirrokümülüs bulutları, kent sakinlerine kısa süreli ama etkileyici bir görsel şölen sundu. Gökyüzünü kaplayan küçük ve birbirine yakın bulut kümeleri, uzaktan bakıldığında balık pulu ya da koyun sürüsü görünümünü andırdı.

görsel etki:

Yüksek seviyelerde oluşan bu kümeler, göğe işlemeli bir doku kazandırdı ve özellikle gün ışığının açısıyla birlikte dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Oluşan desen, semalar boyunca geniş alana yayılarak fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekti.

vatandaşların tepkisi:

Çevredeki vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü cep telefonlarıyla fotoğraf ve video olarak kaydetti. Kısa süreli bu atmosferik gösteri, kentin semalarına farklı bir estetik kattı ve gözlemlenen nadir bulut formasyonu sosyal medyada paylaşıldı.

ELAZIĞ’DA İLGİNÇ BULUT GÖRÜNTÜSÜ:SİRROKÜMÜLÜSLER GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU