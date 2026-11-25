kapsamlı farkındalık çalışmaları:

Elazığ Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında kentin farklı noktalarında yürüttüğü etkinliklerle dikkat çekti. Trafik ışıklarından su faturalarına, sergilerden televizyon yayınlarına kadar uzanan çalışmalar, Elazığ Belediyesi desteği ve paydaş kurumların katkılarıyla hayata geçirildi.

Çalışmaların hedefi, şiddetle mücadeleyi gündelik yaşamın görünür parçalarına taşımak ve vatandaşların farkındalığını artırmaktı. Bu kapsamda trafik lambaları 'Kadına Şiddete Hayır' temasıyla güncellenirken, Elazığ Belediyesi tarafından dağıtılan su faturalarına da 'Şiddete Hayır' mesajı eklendi.

sanat ve atölye çalışmaları:

Programın sanat ayağında Elazığlı ressam Gülşah Bulut tarafından hazırlanan, kadın temalı görsellerin yer aldığı resim sergisi, Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen filografi sergisi ise etkinliklere görsel zenginlik kattı.

Aynı kurumun eğitmenleri tarafından düzenlenen atölye çalışmalarıyla 250 kadına erişilerek uygulamalı eğitimler verildi; bu sayede farkındalık hem görsel hem de katılımcı bir boyutta güçlendirildi.

kentin farklı noktalarında görünür mesajlar:

Etkinlikler süresince şehir genelinde kullanılan turuncu renk, Elazığ ve Harput'un çeşitli noktalarında uygulandı ve geçiş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Ayrıca kent merkezinde ve toplu kullanım alanlarında yer alan bilboard ve afişlerle 'şiddete hayır' teması geniş kitlelere ulaştırıldı.

Çalışmalara Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Elazığ Barosu, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer paydaş kurumlar destek sundu. Belediye, kurumlar ve sivil aktörlerin ortak çabasıyla yürütülen bu kampanya, kent ölçeğinde farkındalık yaratmayı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal katılımı güçlendirmeyi amaçladı.

ELAZIĞ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ TARAFINDAN 25 KASIM ‘KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE’ GÜNÜ DOLAYISIYLA, KENTİN FARKLI NOKTALARINDA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ