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Elazığ ticaret borsası’nda yönetim değişimi: Şenol Arslan başkanlığa seçildi

Elazığ Ticaret Borsası seçimlerinde 505 seçmenin katıldığı oylama sonucunda Şenol Arslan başkan seçildi; yeni meclis ve yönetim kurulları belirlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Merve Çelik

Elazığ ticaret borsası’nda yönetim değişimi: Şenol Arslan başkanlığa seçildi

Seçim süreci ve katılım:

Elazığ Ticaret Borsası üyeleri yeni dönem yönetimini belirlemek üzere borsa merkez binasında kurulan sandıklarda oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Ali Dumandağ ile başkan adayı Şenol Arslan arasındaki yarışta, adaylar seçim günü üyelere katılım çağrısında bulunarak sürecin huzur ve kardeşlik içerisinde tamamlanması yönünde ortak çağrı yaptı.

Gün boyu devam eden oy verme işleminin ardından sandıkların kapanmasıyla sayım sürecine geçildi. Yapılan sayım sonucu borsanın yeni dönem meclis ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Sonuç ve yeni yönetim:

Sayımın tamamlanmasının ardından Şenol Arslan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığına seçildi. Seçime Elazığ Ticaret Borsası’na bağlı Bingöl, Muş, Tunceli ve Elazığ'dan toplam 505 seçmen ile girildi.

Şenol Arslan sonuçların açıklanmasının ardından şu ifadeleri kullandı: "Elazığ Ticaret Borsası seçimlerimiz yapıldı. Elazığ Ticaret Borsası’na bağlı Bingöl, Muş, Tunceli ve Elazığ’dan 505 seçmenle seçime girdik. Allah nasip etti, seçimi kazandık. Mevcut yönetim de çalıştı, emekler harcadı ama biz de emek verdik. Mevcut başkanımız her zaman diyordu ki, ‘Seçimi kazanan kazandıktan sonra zorlanır, işleri yapar, kaybeden kurtulur’ biz seçimi kazandık, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ben, yönetimim ve ailem hepimiz çok heyecanlıyız. Rabbim bizim emeklerimizle bu seçimi kazandırdı. Bugünden sonra yönetimime, aileme, eşime, dostuma ve çevreme daha da faydalı olacağım, elimden gelenin fazlasını yapacağım"

Seçim süreci genel olarak huzurlu geçti ve sonuçla birlikte borsada yeni dönemin çalışmaları için hazırlıklar başlayacak.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI&#039;NIN YENİ BAŞKANI ŞENOL ARSLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI'NIN YENİ BAŞKANI ŞENOL ARSLAN

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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