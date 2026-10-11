Elazığ usulü cevizli şeker: yöresel lezzetin yeni yorumu

Elazığ'dan çıkan yeni tat: cevizli şeker

Elazığ merkezli Ece Çerez ve Şekerleme'nin sahibi İhsan Çakmak, yöresel badem şekerinden ilham alarak Türkiye'de ilk olan bir ürün geliştirdi. Cevizli şeker, Elazığ'ın yerli cevizi, yöresel şeker ve karaçalı suyunun bir araya gelmesiyle ortaya çıktı ve kısa sürede ilgi gördü.

Nasıl ortaya çıktı:

Çakmak, ilk denemelerinde malzeme uyumunu test etmek için küçük partiler halinde üretim yaptı. Denemelerde Elazığ'ın yerel ceviziyle şekeri ve karaçalı suyunu bir araya getirerek özgün bir reçete oluşturdu. İlk etapta müşterilere ikram edilen ürün, halktan olumlu geri dönüş alınca formülün son hali benimsendi.

Vatandaşların beğenisi ve geri bildirimleri üretimin genişletilmesine yol açtı. Ürünün tadı ve dokusu, badem şekerinden esinlenilmiş olsa da ceviz aromasının öne çıktığı bir lezzet profili sunuyor.

Hedefler ve üretim:

Ece Çerez ve Şekerleme, başlangıçta sınırlı sayıda ürettiği cevizli şekeri halkın yoğun talebi üzerine seri üretime geçirdi. Ürün şu anda şubelerde satışa sunulmuş durumda ve işletme kısa sürede Elazığ ile tüm Türkiye pazarında yer almayı planlıyor.

Firma yetkilileri, geliştirdikleri bu yöresel ürünle Elazığ'ın emeğini ve değerlerini daha geniş kitlelere taşıma hedefinde olduklarını vurguluyor. Türkiye ve dünya pazarına açılma hedefiyle, cevizli şekerin şehrin tanıtımında rol oynaması bekleniyor.

Elazığ'da geliştirilen cevizli şeker, bölgenin hammaddesini öne çıkaran yerel bir tat olarak tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ELAZIĞ’DA İŞLETME SAHİBİNİN BADEM ŞEKERİNDEN İLHAM ALARAK YAPIMINA BAŞLADIĞI VE TÜRKİYE’DE TEK OLAN CEVİZLİ ŞEKER, VATANDAŞLARDAN TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR