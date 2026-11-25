Vitrindeki sıra dışı tasarım ilgi topluyor

Elazığ'da Şerifoğlu Kuyumculuk'un vitrininde sergilenen yılan derisi görünümlü 14 ayar künye ve bileklik, hem görüntüsü hem de kullanım biçimiyle görenleri durduruyor. Dış yüzeyi 14 ayar altın, iç yüzeyi ise yılan derisi görünümünde olan tasarım, çift yüzlü kullanıma uygun olmasıyla öne çıkıyor.

Çift taraflı tasarım ve unisex kullanım

Ürün, tek parça içinde iki farklı estetik sunuyor: bir tarafı geleneksel altın görünümü, diğer tarafı yılan derisi efekti. Bu özellik sayesinde hem kadınlara hem erkeklere hitap eden unisex bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Kuyumcu Volkan Karakaya, ürünün çift taraflı olmasının müşterilerin ilgisini artırdığını belirtiyor.

sosyal medyada hızlı yankı, kısa sürede satış

Karakaya, vitrine gelen ilk parçanın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını ve paylaşımın ardından yaklaşık 20 dakika içinde satıldığını söyledi. Fiyat aralığını 180-200 bin TL olarak açıklayan Karakaya, yeni parçanın geldiğini ancak henüz paylaşmadıklarını, bir süre vitrinde sergilemeyi planladıklarını ifade etti.

Mağazayı ziyaret edenlerin ürünü görmeden geçmediğini aktaran Karakaya, bazı müşterilerin ürünü deneyip fotoğrafını paylaştığını, bazılarının ise esprili yaklaşımlarda bulunduğunu söyledi. 'Yılan deyince soğukluk akla geliyor' gibi tepkiler olsa da genel geri dönüşün olumlu olduğunu belirtti.

Şerifoğlu Kuyumculuk yetkilileri, benzer sıra dışı tasarımların sektördeki yeni modalar arasında yer aldığını ve müşterilerin farklı tarzlara ilgi gösterdiğini vurguluyor. Yeni parçanın vitrinde kalacağı süre boyunca ilginin devam etmesi bekleniyor.

ALTIN TAKI SEKTÖRÜNDE FARKLI TASARIMLAR İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDERKEN, ELAZIĞ'DA ŞERİFOĞLU KUYUMCULUĞUN VİTRİNİNDE SERGİLENEN YILAN DERİSİ GÖRÜNÜMLÜ KÜNYE VE BİLEKLİK, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR.