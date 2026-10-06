Elazığ’da 20 günde geniş uyuşturucu operasyonu: rekor miktar ele geçirildi

operasyonun kapsamı ve ele geçirilen maddeler:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda son 20 günde şehir genelinde planlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, bir adreste şehir genelinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçen 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi bulundu.

Ayrıca operasyonlarda muhafaza altına alınan diğer maddeler arasında 4 kilo 79 gram esrar, 547 adet sentetik ecza hap, 485,88 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 12 gram metamfetamin yer aldı. Ele geçirilen bu miktarlar, kent içindeki dağıtım ağlarının çözüldüğüne işaret ediyor.

tutuklamalar ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli hakkında "Adli Kontrol" kararı verildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 152 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

emsniyetin yaklaşımı ve yerel etkisi:

Yetkililer, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, planlı operasyonlarla zehir ticaretinin zincirlerinin hedef alındığını belirtti. Ele geçirilen miktarların büyüklüğü, yerel pazardaki arzın kuvvetle baskılandığını ancak mücadelenin sürekli olması gerektiğini gösteriyor. Bu tür operasyonların, hem suç örgütlerinin faaliyetlerinin zayıflatılmasına hem de toplum sağlığının korunmasına katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

ELAZIĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN SON 20 GÜNDE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA TEK SEFERDE EN YÜKSEK MİKTARDAKİ SENTETİK KANNABİNOİD HAM MADDESİ YAKALANDI