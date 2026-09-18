Elazığ'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada sosyal medyada silah teşhiri ve ruhsatsız silah bulundurulması iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet şarjör ve 174 adet fişek ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Çalışmayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri yürüttü. Polis, sosyal medyada silah teşhirinde bulunan ve ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen şahıslara yönelik inceleme başlattı ve tespitlerin ardından operasyon gerçekleştirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi "silah ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, yürütülen çalışmaların silah ticaretinin ve ruhsatsız silah bulundurmanın önlenmesine yönelik olduğunu vurguladı ve sosyal medya üzerinden yapılan teşhirlerin takibinin süreceğini belirtti.

ELE GEÇİRİLENLER